Felavatta az Egis új budapesti gyógyszeripari hatóanyaggyárát

Közleményük szerint az utóbbi évtizedekben Európában általános gyógyszeripari trendként jelent meg a hatóanyaggyártás visszaszorulása. Az Egis azonban elkötelezett a hatóanyaggyártás mellett, és ennek szellemében újította meg ez irányú tevékenységét több lépcsőben az elmúlt 12 év során. A mostani, 30 milliárd forint értékű kőbányai barnamezős beruházás különlegessége, hogy nemrég adták át annak normandiai „ikerüzemét”. A két, technológiailag azonos létesítmény a franciaországi székhelyű gyógyszeripari vállalat, a Servier Csoport vénás megbetegedésekre ajánlott gyógyszerének hatóanyagát állítja elő, így a két üzem együtt biztosítja a szükséges gyártási kapacitást.

Azt írják, az üzemeknek köszönhetően megduplázódik a szóban forgó hatóanyag gyártási volumene. A legkorszerűbb technológiáknak és a hatékonyabb gyártási eljárásnak köszönhetően az üzemek kisebb környezeti terhelés mellett, hatékonyabban tehetnek eleget a növekvő betegigények által támasztott keresletnek.

Meggyőződésünk, hogy a hatóanyaggyártás nagymértékben hozzájárul nemcsak a versenyképességhez, hanem az ellátásbiztonsághoz is

– mondta Poroszlai Csaba, az Egis Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatója. „Az Egis európai vertikálisan integrált vállalat – azaz mi itt Európában kutatunk, fejlesztünk, gyártunk gyógyszerhatóanyagokat és -készítményeket is, amelyeket aztán világszerte értékesítünk. Ráadásul nem pusztán megtartottuk, de az elmúlt évtizedben új alapokra helyeztük, korszerűsítettük hatóanyaggyártásunkat, még olyankor is, amikor a globális trendek ennek az ellenkezőjét diktálták, és sok más gyártó megszüntette, vagy Európán kívülre telepítette ezt a tevékenységét.” Hangsúlyozta: az újonnan átadott üzemmel olyan hatóanyaggyártási kapacitások állnak az Egis rendelkezésére, amelyek biztosítják a hosszú távú fejlődés alapjait, hiszen tovább erősítik a vállalat versenyképességét, és segítségükkel a gyógyszergyár aktívan hozzájárulhat az európai ellátásbiztonság erősítéséhez is.

„Ez a beruházás nemcsak a vállalat, hanem az egész európai gyógyszergyártás számára előremutató” – szögezte le Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság egészségügyért és állatjólétért felelős biztosa. A szakpolitikus kiemelte: az egész európai gyógyszeripar versenyképessége miatt kulcsfontosságú, hogy ismét kiépüljenek és fejlődjenek a hatóanyaggyártási kapacitások földrészünkön. „Csak így tehetjük biztonságosabbá az ellátási láncokat és biztosíthatjuk a betegeknek a magas minőségű gyógyszerekhez való hozzáférést a megfelelő időben az unió minden tagállamában” – mondta.

A négy év alatt megvalósult projekt során egy modern, több technológiai szintű gyártóüzem épült, amely a legkorszerűbb műszaki és minőségbiztosítási megoldásokat alkalmazza a közlemény szerint. Arra is kitértek, hogy az Egis a most átadott budapesti beruházáson túl is folyamatosan erősíti termelési kapacitásait, piaci jelenlétét. A vállalat idén nyáron jelentette be, hogy több mint 14 milliárd forint értékű fejlesztéssel tovább korszerűsíti körmendi telephelyét, ahol 2018 óta csaknem 29 milliárd forintnyi, munkahelyeket is teremtő beruházás valósult meg állami támogatással.