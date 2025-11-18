Kármán András közösségi oldalán reagált az Orbán Viktor által hétfőn bejelentett 11 pontos akciótervre, amelyet kedden már el is kezdett tárgyalni az Országgyűlés. A Tisza Párt gazdasági szakértője a 80–90 milliárd forintba kerülő intézkedéscsomagot azzal vetette össze, hogy újabb 133 milliárd forintos állami támogatást kap a gödi Samsung-gyár a bővítésére.

A magyar kormány újabb 133 Mrd Ft adófizetői pénzt ítélt oda egy ázsiai akkumulátorgyár egyetlen magyar üzemének bővítésére. Ez 100 millió forint támogatást jelent minden egyes új munkahelyre vetítve.

Kármán András emlékeztetett rá, hogy a külföldi beruházónak odaítélt adófizetői pénz jóval több, mint amit a nagy hírverés közepette több százezer magyar kisvállalkozó és egyéni vállalkozó részére összességében bejelentettek. Szerinte ez jól mutatja, hogy a Fidesz-kormány támogatáspolitikájának középpontjában nem a hazai kis- és középvállalatok, hanem a külföldi összeszerelő üzemek állnak.

Az országgyűlési vitában Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára azt mondta, hogy a javaslat 2026-ban 80–90 milliárd forintos könnyebbséget jelent a vállalkozásoknak. Dávid Ferenc (DK) azt mondta: szimbolikus a lépéssorozat, a 80–90 milliárd forintos támogatás a bruttó hazai termék egy ezrelékére rúg. Az Országgyűlés a vita után 167 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megállapodását tartalmazó javaslatot.