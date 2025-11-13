Szankciómentesség: Szijjártó Péter teljesen mást állít, mint az amerikai külügyminiszter

Az amerikai szankciók alóli mentesség mindaddig érvényben van, amíg Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump elnök hivatalban van, a lényeg, hogy erre múlt héten kezet fogtak, az írásba foglalás már csupán egy technikai, bürokratikus kérdés – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Szófiában. (Ezt mondta egyébként Orbán az ATV-nek adott interjújában is kedden.)

Marco Rubio ezzel szemben nemrég azt közölte: csak egy évre szól Magyarország szankciók alóli mentesség. Az amerikai külügyminiszter tájékoztatása szerint az olaj- és gázvezetékek esetében csak ideiglenes mentesség érvényes. „Az elnök döntése több részből áll. Az atomerőmű esetében, amely már építés alatt áll, és amelyet orosz vállalat tervezett és épített, engedélyezzük a befejezést, mert azt akarjuk, hogy Magyarország energiában önálló legyen” – fogalmazott.

Szijjártó az MTI tudósítása szerint viszont azt mondta: „A miniszterelnök és Donald Trump elnök megállapodtak abban, hogy Magyarország mentesítést kap az Oroszországból származó kőolaj és földgáz beszerzésére vonatkozó amerikai szankciók alól. Ez a lényeg.”

Az elnök és a miniszterelnök kezet fogott erre a megállapodásra, így ez mindaddig érvényben van, amíg Donald Trump az elnök az Egyesült Államokban, Orbán Viktor pedig a miniszterelnök Magyarországon

– tette hozzá. Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy „ezt a megállapodást természetesen bürokratikus módon írásba is kell foglalni, ez azonban pusztán technikai kérdés”.

Gulyás Gergely egyébként a csütörtöki kormányinfón arról beszélt, hogy a félreértések elkerülése és a megállapodás tisztázása végett Szijjártó Péter a napokban hivatalos után megkeresi az amerikai külügyminisztert.