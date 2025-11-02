A nyugdíjak megadóztatásáról szóló cikkünkben Farkas András nyugdíjszakértő a nyugdíj kiszámítása kapcsán kitért arra is, hogy a nyugdíjszorzó maximálisan 100 százalék lehet. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíj maximum a nettó életpálya-átlagkeresettel lehet egyenlő, amennyiben valakinek legalább 50 év szolgálati ideje van. Egyik olvasónk azonban ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy az életpálya-átlagkeresetnél akár több is lehet a nyugdíj az úgynevezett nyugdíjnövelés lehetőségével. Illetve, ha valakinek hiányzik valamennyi hónapja ahhoz, hogy még egy év szolgálati ideje legyen, akkor célszerű lehet kicsit rádolgozni, hogy valamennyivel magasabb nyugdíjat kaphasson. Ő maga is így tett.

De van-e kapcsolat a nyugdíjnövelés és a nyugdíjszorzó között? Hogyan lehet több a nyugdíjunk, mint az életünk során elért nettó átlagkeresetünk? És ki veheti igénybe a nyugdíjnövelést? Farkas Andrást kérdeztük.

Mi az a nyugdíjnövelés?