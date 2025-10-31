üzemanyagárakgázolajbenzin
Lefordulnak az üzemanyagárak szombaton

Mohos Márton / 24.hu
admin Vaskor Máté
2025. 10. 31. 15:01
Mohos Márton / 24.hu

November elsején csökkennek a kutak nagykereskedelmi árai, ami érinti a benzint és a gázolajat is, írja a holtankoljak.hu.

A szakportál szerint előbbi bruttó 3, utóbbi bruttó 4 forinttal kerül kevesebbe szombattól.

Október 31-én az átlagárak a következők:

  • 95-ös benzin: 580 Ft/liter
  • Gázolaj: 587 Ft/liter

A héten szinte minden nap emelkedtek az üzemanyagárak, főleg a gázolajé, vélhetően az amerikai olajszankciók miatt, de ezt nem maximálisan érvényesítették a töltőállomásokon.

