Lefordulnak az üzemanyagárak szombaton

November elsején csökkennek a kutak nagykereskedelmi árai, ami érinti a benzint és a gázolajat is, írja a holtankoljak.hu.

A szakportál szerint előbbi bruttó 3, utóbbi bruttó 4 forinttal kerül kevesebbe szombattól.

Október 31-én az átlagárak a következők:

95-ös benzin: 580 Ft/liter

Gázolaj: 587 Ft/liter

A héten szinte minden nap emelkedtek az üzemanyagárak, főleg a gázolajé, vélhetően az amerikai olajszankciók miatt, de ezt nem maximálisan érvényesítették a töltőállomásokon.