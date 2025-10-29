Tovább drágul a dízel csütörtöktől

A gázolaj ára a héten szerdán még mindig emelkedik, most bruttó 3 forinttal lesz magasabb a beszerzési ár. A benzin esetében a nagykereskedelmi ár nem változik – írja a holtankoljak.hu.

2025.10.29-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk a hét eleji változásokat követően:

95-ös benzin: 580 Ft/liter

Gázolaj: 590 Ft/liter

Mint megírtuk: szerdáig két nap alatt 18 forinttal drágult a gázolaj. Mindennek oka, hogy a Brent olaj hordónkénti ára emelkedett az újonnan bejelentett olajszankciók miatt, ami Oroszországot érinti elsősorban.