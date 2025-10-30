bizalmi vagyonkezelőgyermekvendéglátó kft.kenyai repülőgépbalesetkoncesszió
Gazdaság

Ismert nagyvállalkozó is volt a kenyai tragédiában elhunyt Süllős Gyula

Balogh Zoltán / MTI
admin Vitéz F. Ibolya
2025. 10. 30. 08:40
Balogh Zoltán / MTI

Amint arról beszámoltunk, a keddi kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt Süllős Gyula, a Vasas SC ökölvívó-szakosztályának elnöke, a Magyar Ökölvívók Szövetsége korábbi alelnöke. A Blikk információi szerint a sportvezetővel volt a „családja, a gyermekei és még egy bébiszitter is.” A lap úgy tudja, hogy a tragédia nyolc magyar áldozata együtt utazott, és a társaság tagja volt Süllős Gyula anyósa, sógora és az ő gyermeke is.

Süllős Gyula neve nemcsak társadalmi-sportvezetői szerepvállalása miatt lehet ismerős a nyilvánosságban, ugyanis nagyvállalkozóként is tevékenykedett – egy évtizede megkerülhetetlen szereplő volt a közétkeztetési piacon.

Korábban az egyes cégeivel elnyert, nagy értékű szerződések kapcsán szerepelt a hírekben, később egyre áttételesebben tudták összekapcsolni a menzabiznisszel, mígnem a nyomok a NER-ben szokásos bizalmi vagyonkezelő-alapítványi ködbe vesztek.

Süllős Gyula neve legutóbb az idén év elején egy 15 évre szóló, 16 milliárd forintos salgótarjáni üzlettel kapcsolatban merült fel.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Direkt36: Orbán maga mondta el, miért tartotta jó húzásnak, hogy a magyarellenes George Simiont méltatta
Orbán Viktor majdnem elfelejtett válaszolni Orbán Viktornak
Trump elrendelte az atomfegyvertesztek azonnali újrakezdését
Nem támogatta a Sziget megmentéséről szóló előterjesztést a fővárosi közgyűlés, veszélyben a jövő évi fesztivál
Gulyás: Tizenöt százalékos béremelés a szociális és kulturális ágazatban, a nevelőszülők pénzét megduplázzák
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik