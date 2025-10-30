Ismert nagyvállalkozó is volt a kenyai tragédiában elhunyt Süllős Gyula

Amint arról beszámoltunk, a keddi kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt Süllős Gyula, a Vasas SC ökölvívó-szakosztályának elnöke, a Magyar Ökölvívók Szövetsége korábbi alelnöke. A Blikk információi szerint a sportvezetővel volt a „családja, a gyermekei és még egy bébiszitter is.” A lap úgy tudja, hogy a tragédia nyolc magyar áldozata együtt utazott, és a társaság tagja volt Süllős Gyula anyósa, sógora és az ő gyermeke is.

Süllős Gyula neve nemcsak társadalmi-sportvezetői szerepvállalása miatt lehet ismerős a nyilvánosságban, ugyanis nagyvállalkozóként is tevékenykedett – egy évtizede megkerülhetetlen szereplő volt a közétkeztetési piacon.

Korábban az egyes cégeivel elnyert, nagy értékű szerződések kapcsán szerepelt a hírekben, később egyre áttételesebben tudták összekapcsolni a menzabiznisszel, mígnem a nyomok a NER-ben szokásos bizalmi vagyonkezelő-alapítványi ködbe vesztek.

Süllős Gyula neve legutóbb az idén év elején egy 15 évre szóló, 16 milliárd forintos salgótarjáni üzlettel kapcsolatban merült fel.