Jönnek az áramszünetek: megszólalt az E.ON az ütemezésről

Az E.ON tájékoztatása szerint október 20-31. között 163 településen lehet majd áramszünet és 4 helyen gázszünet. Az érintett települések listáját a társaság a múlt héten tette közzé, a pontos helyszínekről és dátumokról itt érhető el a dokumentum.

Az E.ON hétfőn egy közleménnyel jelentkezett, mely szerint a vállalatcsoport hetek óta dolgozik a munkák átütemezésén, így ügyfeleinek alig 0,3%-át érintik az október 23-án kezdődő őszi szünet alatt tervezett karbantartási munkálatok.

A vállalatcsoport a családok számára kiemelt időszakként tekint az őszi szünetre, ezért a halasztható munkáit átütemezte, az őszi szünetben csak a sürgős, szükséges munkálatokat végzi el. Az elvégzendő munkálatokat jellemzően sürgős javítás indokolja vagy olyan oktatási intézményt érintő munka, amelyet kifejezetten a szünetben lehet elvégezni úgy, hogy ne akadályozza később a tanítást.

A fejlesztésekkel kapcsolatos munkákat az E.ON jellemzően 8-16 óra között hirdeti meg, de ezek nem minden esetben tartanak 8 órán keresztül

– hívta fel a figyelmet a vállalat közleményében.

Amennyiben egy-egy munkával a tervezettnél gyorsabban végeznek a szakemberek, a szolgáltatást rögtön visszakapcsolják, ilyenkor az üzemszünet az előre jelzettnél rövidebb lehet.

A vállalatcsoport felhívja ügyfelei figyelmét, hogy a tervezett áramszünetek a jövőbeni stabil és megbízható energiaellátás garanciái. Ahogy a laptop vagy mobiltelefon is stabilabbá, okosabbá válik egy frissítés után, ugyanígy lesz megbízhatóbb és nagyobb kapacitású a visszakapcsolt hálózat is a beavatkozások után. A tervezett üzemszünet alatt végzett munkák biztosítják a hálózat élettartamának meghosszabbítását és a kapacitás növelését – ilyenkor lecserélik a régi tartóoszlopokat és vezetékeket, új elosztóberendezéseket és nagyobb kapacitású állomásokat telepítenek – írták.