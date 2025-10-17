Nyugdíjreform: a Fidesz és a Tisza Párt terveit is megfékezheti a brüsszeli szigor

Az Európai Bizottság új tervet fontolgat, amely szerint az uniós források kifizetését a tagállamok nyugdíjrendszereinek fenntarthatóságához kötné.

A Politico értesülései szerint Brüsszel a következő, 2028-tól induló hétéves költségvetési ciklusban – mintegy 2000 milliárd eurós keret mellett – a strukturális reformokat és a költségvetési fegyelmet szorosabban összekapcsolná – olvasható a portálon.

A bizottság gazdasági és pénzügyi főigazgatóságai jelenleg azt vizsgálják, hogy hogyan lehetne az országspecifikus ajánlások (CSR-ek) révén rábírni a tagállamokat arra, hogy a jelenlegi, sok esetben elöregedő társadalmak által finanszírozott állami nyugdíjrendszereket hosszú távon is fenntarthatóvá tegyék.

A cél, hogy a reformokat a beruházási támogatásokhoz kössék, így a tagállamok ne kapják meg teljes uniós forrásukat, ha nem hajtanak végre érdemi reformokat.

A háttérben az Európai Unió egyik legsúlyosabb strukturális problémája áll: az elöregedő népesség, a csökkenő születési ráta és a magas államadósság egyszerre fenyegetik a nyugdíjrendszerek pénzügyi stabilitását.

A Bizottság nem kíván közvetlenül beleszólni a nyugdíjkorhatár vagy az ellátások szintjének meghatározásába. Ehelyett a hangsúlyt a hosszú távú megtakarítási ösztönzőkre, a vállalati nyugdíjprogramokra és a pénzügyi tudatosság növelésére helyezné.

Magyarország esetében ez a kérdés különösen aktuális, mivel a kormány már a helyreállítási és ellenálló képességi tervben (RRP) is vállalta a nyugdíjrendszer reformját, amely azonban hivatalosan is elmaradt.

Brüsszel korábban is jelezte: a korai nyugdíjazási lehetőségek szűkítése, a foglalkoztatásban eltöltött évek számának növelése és a magánmegtakarítások ösztönzése nélkül a magyar nyugdíjrendszer hosszú távon nehezen tartható fenn.

Ha a Bizottság most valóban összekapcsolja a nyugdíjreformokat az uniós források kifizetésével, az a magyar költségvetés és a gazdaságpolitikai mozgástér szempontjából is komoly tehertételt jelenthet.

A 2026-os országgyűlési választások közeledtével a nyugdíjrendszer fenntarthatósága mellett egyre inkább a politikai ígéretek kerülnek előtérbe. Elsőként Lázár János építési és közlekedési miniszter vetette fel a 14. havi nyugdíj bevezetésének lehetőségét, amit péntek reggel Orbán Viktor miniszterelnök is megerősített.

Ha Brüsszel valóban komolyan gondolja, hogy a jövőben az uniós forrásokat a nyugdíjrendszerek fenntarthatóságához köti, akkor nemcsak a kormány, hanem az ellenzék ígéretei is szúrhatják majd a Bizottság szemét. A Tisza Párt választási programjában a „tisztességes nyugdíjak kormánya” jelszóval havi 12 ezer forintos átlagos emelést és évi 356 ezer forintos többletet ígér a nyugdíjasoknak, beleértve egy 200 ezer forintos SZÉP-kártyás támogatást is.

A terv félmillió alacsony nyugdíjból élő számára extra juttatást, az ápolási díjak 50 százalékos emelését és a 13. havi nyugdíj megtartását tartalmazza.