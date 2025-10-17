Ennyit keres az átlagmagyar: csökkentek a fizetések a nyár végére

Idén augusztusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 683.300 forint volt, míg a nettó átlagkereset 472.600 forint volt – közölte péntek reggel a KSH. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó átlagkereset 9,2 százalékkal nőtt egy év alatt.

Az előző hónapokkal összevetve viszont csökkentek a keresetek: az augusztusi 472.600 forintos nettót júliusban 479.500 forintos, júniusban 484.200 forintos átlagos nettó előzte meg.

Vagyis az augusztusi fizetések másfél százalékkal elmaradtak az előző havitól, csaknem két és fél százalékkal a júniusitól.

A reálkereset 4,7 százalékkal emelkedett, vagyis ennyivel ér többet az átlagkereset, mint egy évvel korábban. Ez az érték elmarad a júniusi 4,8 százaléktól, de kedvező abból a szempontból, hogy áprilist leszámítva az év korábbi hónapjaiban a 4 százalékot sem érte el – adta hírül a KSH.

A bruttó kereset közép- vagy mediánértéke 563.400 forintra, egy év alatt 8,9 százalékot nőtt, míg a nettó kereset mediánértéke 394.300 forintot ért el, ami 10 százalékkal felülmúlta az előző év júliusit. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalók felének volt ennél több, felének ennél kevesebb a fizetése.

Rengeteg ember fizetése ér kevesebbet

Árnyalja a fizetések vásárlóértékének növekedését tükröző kedvező képet a KSH múlt héten közzétett úgynevezett kísérleti kereseti statisztikája, amelyet a 444.hu szemlézett. Az részletes bontásban mutatta meg, hogy az emberek hány százalékának milyen mértékben nőtt a fizetése, illetve a reálkeresete.

Az adatsor arról árulkodik, hogy az első félévben az emberek majdnem egyharmadának a fizetése kevesebbet ért, mint egy évvel korábban (igaz, ez valamivel már kedvezőbb, mint az első negyedéves adat volt). Tehát június végén főállásban bejelentett száz munkavállalónként 33-nak a fizetése nem nőtt az inflációt elérő mértékben sem, vagyis a keresete vásárlóértéke csökkent az előző évhez képest.

Egy másik részletező adat alapján az első félévben a nemzetgazdaság egészében az emberek 17,2 százaléka kevesebb pénzt kapott kézhez, mint egy évvel korábban.

Tehát nagyjából minden hatodik főállásban dolgozó magyarországi munkavállaló kevesebbet vitt haza az idei első félévben, mint a tavalyiban. Mi több, vannak olyan nemzetgazdasági ágazatok, ahol ez az arány megközelíti, illetve át is lépi a húsz százalékot.