Hihetetlenül olcsó lett a nyersolaj

Öt hónapja nem volt ilyen olcsó a nyersolaj – írta a Portfolio.hu, mint a cikkükből kiderül,

62 dollár alá került a Brent-nyersolajjegyzésében a hordónkénti ár.

Cikkük szerint az áresést az okozta, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) friss piaci jelentése tovább erősítette a túlkínálat kialakulásával kapcsolatos várakozásokat. A jelentés szerint a világ olajtartalékai várhatóan tovább duzzadnak, mivel a nagy volumenű szállítmányok elérik a fő elosztóközpontokat. A készletnövekedés jelei már Kínában és az Egyesült Államokban is látszanak.

Ugyanakkor többek között arról is írtak, hogy az újjáéledő amerikai–kínai kereskedelmi feszültségek tovább fokozták az olajpiaci nyomást.

A benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára szerdán sem változik – írta a Holtankoljak.hu.

A mai átlagárak a következők:

95-ös benzin: 581 Ft/liter,

gázolaj: 586 Ft/liter.

Szeptemberben írtunk róla, hogy bár óriási árelőnyben volt a Mol az orosz kőolaj révén, az autósok ebből mit sem érezhettek, amikor megtankoltak a magyar kutakon.