Az akkumulátoripari szabályozások felülvizsgálatát követeli 40 civil szervezet a minisztériumtól

A civilek szerint a jelenlegi szabályozás és a hatósági ellenőrzés gyakorlata nem biztosítja megfelelően sem a helyi lakosság egészség, sem a környezet védelmét. Az állásfoglalás részletes követeléseket tartalmaz annak érdekében, hogy Magyarországon az akkumulátoripari gyárak és újrahasznosítók működjenek jogszerűen, biztonságosan és átláthatóan, és ne veszélyeztessék a lakosság egészségét, a vízkészleteket és a természeti környezetet.

Az állásfoglalást az Akkumulátor-károsult Települések Igazáért Szövetség (AKÁRTEIS), Dr. Éltető Andrea közgazdász, a Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület, a Greenpeace Magyarország Egyesület, Dr. Győrffy Dóra közgazdász, egyetemi tanár, a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület, a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége, valamint a STOP elektrolit gyár – Szolnok kezdeményezte. Az állásfoglaláshoz további, több mint harminc hazai meghatározó szervezet csatlakozott támogatóként, köztük országos és helyi civil közösségek, természetvédelmi egyesületek és alapítványok.

A civilek fő követelései többek között az alábbiak:

Jogszerű működést!

Az akkumulátorgyárakban és kapcsolódó üzemekben azonnal és szigorúan tartassák be a magyar és EU-s előírásokat. Ha egy létesítmény nem tud törvényesen működni, a hatóságok függesszék fel az üzemelését.

A lakosság bevonását és átláthatóságot!

A helyi lakosság érdemi bevonása nélkül ne lehessen új akkumulátoripari beruházásról dönteni. Kötelező legyen a nyilvános közmeghallgatás személyes jelenléttel, igény esetén pedig a helyi népszavazás.

Független ellenőrzést és monitoringot!

Épüljön ki szigorú, független zaj-, víz- és levegőmonitoring rendszer, amelynek adatai valós időben, nyilvánosan elérhetők.

„A szennyező fizessen” elv következetes érvényesítése!

A jogsértő gyárak és újrahasznosítók árbevétel-arányos, elrettentő mértékű bírságot kapjanak, amelyet ne lehessen egyszerűen „belekalkulálni” a működési költségekbe.

Egészségünk, vizünk és környezetünk védelme!

Veszélyes anyagokat használó üzemeket csak lakott területektől megfelelő távolságra, lehetőleg barnamezős beruházásként lehessen telepíteni.

Az állásfoglalást jegyző civil szervezetek gyors és valódi válaszokat várnak az általuk összeírt követelésekre a terület szabályozásáért felelős Energiaügyi Minisztériumtól. Korábban a Greenpeace több esetben is tiltakozott azért, mert a hatóságok a szennyező cégeknek kedvező döntéseket hoztak, vagy elmulasztották érdemben kivizsgálni a zöldszervezet által feltárt szennyezéses ügyeket.

Magyarország jövőjét nem áldozhatjuk fel szabálytalanul működő akkumulátorgyárakért. Az egészség, a vízkészletek és a tiszta környezet védelme nem alku tárgya

– hangsúlyozta a Greenpeace Magyarország vegyianyag-szakértője, Simon Gergely.

Kun Zoltán, a Nagy Tavak Koalíció képviselője hozzátette:

A tavaink, vizes élőhelyeink és ivóvízbázisaink már most is súlyos nyomás alatt állnak. Az akkumulátoripar hatalmas vízigénye és szennyezési kockázata komoly fenyegetést jelent, ezért a társadalmi és környezeti szempontokat nem lehet félresöpörni.

Szaszkó Andrea, az AKÁRTEIS és a Göd-ÉRT Egyesület képviselője pedig így nyilatkozott:

Gödön az akkumulátorgyár szomszédságában élünk, már saját bőrünkön tapasztaljuk a zajt, a bűzt és a levegő- és vízszennyezést. Követeljük, hogy a helyi közösségeket vonják be a döntésekbe, tartassák be az előírásokat és a hatóságok végre valóban védjék meg az embereket.

Nem ez az első eset, hogy civilek közösen állnak ki az akkumulátoripari szennyezések megfékezése érdekében. Tavaly civilek és az akkugyárak miatt szenvedő helyiek tiltakoztak az Akkumulátor Szövetség rendezvényén a Hungexpón. A Föld napján pedig arról emlékeztek meg a civilek, hogy 15 éve nincs megfelelő védelme környezetünknek és az egészségünknek. Visszatérő álláspont a civilek részéről, hogy a hatóságok és az állam úgy viselkednek, mintha tőlük akarnák megvédeni a szennyező cégeket, és nem a lakosságot és a környezetet védik a szennyező cégektől, ahogy azt törvényi kötelezettségük előírná.

Friss hírünk, hogy a Göd-ÉRT egyesület pert nyert, ami alapján le kell állítani a gödi Samsung SDI akkumulátorgyárát.