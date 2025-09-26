Átadták a BMW debreceni gyárát

Felavatták a debreceni BMW-gyárat, szeptember 26-án, pénteken, mint a Portfolio.hu is beszámolt róla. A megnyitón részt vett többek között Orbán Viktor miniszterelnök, Szijjártó Péter külügyminiszter, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Oliver Zipse, a BMW igazgatótanácsának elnöke és Hans-Peter Kemser gyárigazgató is.

A cikkben visszaemlékeztek rá, hogy 2018-ban jelentették be a beruházást, majd 2022-ben volt az alapkőletétel.

Hans-Peter Kemser gyárigazgató elmondta, hogy Debrecenben a jövő gyárát hozták létre, ami új benchmark a hatékonyságban és a fenntarthatóságban. Az üzemben több mint kétezren fognak dolgozni, és a gyár a régióban további több ezer embernek ad munkát. Papp László, Debrecen polgármestere a világ legmodernebb, legfenntarthatóbb autógyárának nevezte a debreceni BMW-üzemet. Oliver Zipse szerint a debreceni üzem nemcsak egy új gyár, hanem a BMW mesterterve arra, hogy jövőben hogy fognak autót gyártani. Szerinte az egész autógyártó iparágnak példaként fog szolgálni a debreceni gyár. Fantasztikus és lenyűgöző a méret és a minőség – emelte ki a gyár kapcsán Orbán Viktor. Mint kiderült, a miniszterelnök a BMW-t vagány autónak tartja, és kívánja, hogy minél több magyar család engedhessen meg magának egy BMW-t.

A BMW debreceni gyárának megnyitása hatalmas lökést fog adni az autóiparnak, s ezzel a teljes magyar ipari teljesítménynek, ráadásul több más hasonló nagyberuházás is rövidesen termőre fordul – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető világszenzációnak nevezte, hogy az egyik legnagyobb autómárka megindítja a sorozatgyártást Magyarországon, ráadásul a vállalat egyedül itt fogja előállítani a tisztán elektromos alapra épülő autóit – írta a KKM közleményében.

A debreceni BMW-gyár maximális kapacitása évente 150 ezer autó lesz, de nem fog rögtön teljes kapacitással menni – a tervek szerint fokozatosan fog felfutni a termelés. A cég vezetői azt is hangsúlyozták, hogy a termelés a piaci igényekhez igazodik majd.

Ha bővebben is kíváncsi, kattintson.