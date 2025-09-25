„Nyerészkednek rajtunk” – Szijjártó Péter nekiment a horvátoknak

Horvátország kihasználja a válságos helyzetet, s háborús felárat szed a Magyarországra szállított kőolaj után, de a kormány nem fogja engedni, hogy a profitéhségük elvegye a rezsicsökkentés eredményeit

– jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön New Yorkban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Adria kőolajvezeték kapacitásával kapcsolatos ellentmondó jelentések ügyében arról számolt be, hogy Magyarország sokkal több földgázt és kőolajat tudna behozni Horvátországból, mint amennyit a szomszédos ország energetikai infrastruktúrája ma lehetővé tesz, annak a fejlettségi szintje ugyanis jóval elmarad hazánkétól.

A horvátok szerint ugyanis hazudik a Mol, az Adria-vezeték el tudná látni Magyarországot és Szlovákiát.

„Az alacsonyabb fejlettségi színvonal oda vezet, hogy nem lehet Horvátországra alapozni Magyarország energiabiztonságát. Ha csak Horvátországon keresztül tudunk kőolajat szállítani Magyarországra, akkor azon a vezetéken nem lehet annyi kőolajat szállítani, amennyi szükséges Magyarország és Szlovákia zavartalan ellátásához” – figyelmeztetett.

Múlt héten, szeptember 17-én is zajlott egy teszt, ami azt bizonyította be, hogy az Adria kőolajvezeték hosszú távon, szünet nélkül, nagy nyomáson, nagy mennyiségű kőolajat egész egyszerűen nem képes szállítani

– tette hozzá.

Szijjártó Péter ezért hangsúlyozta, hogy erre alapozni a magyar ellátást rendkívül veszélyes, kockázatos és felelőtlen lépés lenne.

„Ráadásul azt is látni kell sajnos, hogy a horvátok nyerészkednek rajtunk. A horvátok nyerészkednek a háborús helyzeten. A horvátok most is háborús felárat szednek tőlünk, hiszen a háború kitörése óta a horvátok a kőolajvezetéken a tranzitszállításnak a díját az európai benchmarkok ötszörösére emelték fel” – húzta alá.

A horvátok tehát kihasználják a helyzetet, hogy háború van, s kihasználják azt, hogy Magyarországnak szüksége van adott esetben az Adria vezetéken érkező kőolajra, és háborús felárat szednek rajtunk

– folytatta.

„És mi nem vagyunk hajlandók a horvátok profitéhségének kitenni a rezsicsökkentés eredményeit. Mi nem vagyunk hajlandók arra, hogy a horvátoknak fizetett extraprofit miatt a magyar embereknek nőjön az energiaszámlája. Úgyhogy a horvátoknak ezt a profitéhségét nem velünk szemben kellene kiélni. És még egyszer mondom, nem fogjuk engedni, hogy a horvátok profitéhsége elvigye a magyar rezsicsökkentés eredményeit”

– szögezte le.

A miniszter végül arra is kitért, hogy Horvátország az elmúlt években az esetek többségében nem volt tisztességes Magyarországgal szemben az energiaszállítások terén.

Gondoljunk csak bele, a Mol nyert egy választott bírósági pert néhány évvel ezelőtt, amelynek nyomán jelenleg 270 millió dollárral tartozik a Molnak a horvát állam. Ez egy bírósági ítéleten alapuló tartozás, amelyet a horvát állam mind a mai napig nem rendezett

– emlékeztetett.