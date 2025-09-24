Nem tudták megmondani, hogyan került több mint ezer doboz cigi a házukba

A NAV közleménye alapján a pénzügyőrök előzetes kockázatelemzés alapján érkeztek ki a Csongrád-Csanád vármegyei családhoz. A helyiségellenőrző végzés átadását követően mindkét ingatlan minden zegét-zugát alaposan átvizsgálták. Az egyik házban az ágyneműtartó és a ruhák rejtették a különböző márkájú, koszovói és ukrán zárjegyes dohányterméket. Azonban a másik porta lakói már kevesebb gondot fordítottak az elrejtésre – ott a nappali közepén egy hatalmas zsákban hevert az adózatlan cigaretta.

A családtagok nem nyilatkoztak a dohánytermék eredetét illetően, csak annyit mondtak, hogy házaikhoz többen is rendelkeznek kulccsal, ezért sokszor nem is tudják, mi és hogyan kerülhetett oda.

A pénzügyőrök a két ingatlanból összesen 1.119 doboz, közel 3 millió forint értékű cigarettát foglaltak le. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekménye miatt indult eljárás. Az elkövető több mint 4 millió forint bírságra is számíthat.

A NAV a közleményben kihangsúlyozta, hogy dohánytermék Magyarországon kizárólag dohányboltban értékesíthető és csak a NAV által nyilvántartásba vett, regisztrációra kötelezettek között értékesíthető és adható el közvetlenül.