cigarettazárjegynav
Gazdaság

Nem tudták megmondani, hogyan került több mint ezer doboz cigi a házukba

NAV
24.hu
2025. 09. 24. 08:35
NAV
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei két szomszédos, makói családi házban tartottak ellenőrzést, ahol több mint ezer doboz magyar zárjegy nélküli cigarettát találtak.

A NAV közleménye alapján a pénzügyőrök előzetes kockázatelemzés alapján érkeztek ki a Csongrád-Csanád vármegyei családhoz. A helyiségellenőrző végzés átadását követően mindkét ingatlan minden zegét-zugát alaposan átvizsgálták. Az egyik házban az ágyneműtartó és a ruhák rejtették a különböző márkájú, koszovói és ukrán zárjegyes dohányterméket. Azonban a másik porta lakói már kevesebb gondot fordítottak az elrejtésre – ott a nappali közepén egy hatalmas zsákban hevert az adózatlan cigaretta.

A családtagok nem nyilatkoztak a dohánytermék eredetét illetően, csak annyit mondtak, hogy házaikhoz többen is rendelkeznek kulccsal, ezért sokszor nem is tudják, mi és hogyan kerülhetett oda.

A pénzügyőrök a két ingatlanból összesen 1.119 doboz, közel 3 millió forint értékű cigarettát foglaltak le. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekménye miatt indult eljárás. Az elkövető több mint 4 millió forint bírságra is számíthat.

A NAV a közleményben kihangsúlyozta, hogy dohánytermék Magyarországon kizárólag dohányboltban értékesíthető és csak a NAV által nyilvántartásba vett, regisztrációra kötelezettek között értékesíthető és adható el közvetlenül.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Bilincsben vitték el a BKK jegypénztárait és ügyfélközpontjait takarító cég vezetőit
„Inflációkövető tarifaemelést” – tüntetnek a taxisok Budapesten
Halálos lett a Ragasa szupertajfun, amely Hongkong felé tart – képek
Pert nyert Varnus Xavér, akit alaptalanul vádoltak meg a bíróság szerint
Ki vagy, Zsolti bácsi? – a KDNP volt elnökségi tagja tüntetést tart a Szőlő utcai javítóintézetnél
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik