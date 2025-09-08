Otthon Start: bejelentést tett a NAV

A NAV Ügyfélportál (ÜPO) tulajdonképpen az adózás kezdőlapja: szinte minden adóügy intézhető itt online, és valamennyi személyes információ lekérdezhető az adószámlától a foglalkoztatási adatokon keresztül a bevallásokig, digitálisan. Az ÜPO a személyes megjelenés nélküli hitelkérelmezést is segíti online keresetkimutatás-szolgáltatásával, amely a magánszemélyeknek már hitelesített pdf-fájlként is elérhető az oldalon – írja közleményében az adóhatóság.

A kimutatás hitelesen tanúsítja a lekérdező magánszemély jövedelem- és járulékadatait 12 hónapra visszamenőleg, a munkáltató, illetve kifizető bevallásai alapján. A NAV-aláírással hitelesített pdf-dokumentum néhány gombnyomással lekérhető és tovább is küldhető a hitelintézeteknek.

Az ÜPO-szolgáltatás Ügyfélkapu+- vagy DÁP-hozzáféréssel érhető el, bejelentkezés után a További ügyintézési lehetőségek/ Keresetkimutatás lekérdezése menüpontban. A csatlakozott hitelintézetek a lekérdezést követően, az „Elfogadás és továbbküldés” gomb megnyomásakor megjelenő listában szerepelnek.

Az adóhivatal szerint azonban nem csak a keresetkimutatás miatt érdemes ellátogatni az ÜPO-ra, hiszen a NAV személyre szabható ügyintéző-felületén online nyomon követhető az adószámla, pár kattintással befizethető az adó és visszaigényelhető a túlfizetés is. Mindemellett ellenőrizhetők a személyes információk, a bevallások és a bejelentett foglalkoztatási adatok is. Mindezt otthonról, sorban állás nélkül, a nap 24 órájában.