Szerda reggelig nem elérhető a nyugdíjfolyósító

2025. 08. 26. 13:57
Tervezett áramszünet miatt nem elérhető a nyugdíjfolyósító.

Tervezett áramszünet miatt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 1139 Budapest, Váci út 73. szám alatti ügyfélszolgálatán 2025. augusztus 26-án (kedden) csak 10:30-ig volt ügyfélfogadás – vette észre az Azénpénzem.hu. Ezután egész nap szünetel az ügyfélfogadás a nyugdíjfolyósítóban, és a 1811-es telefonszámon hívható Call Centerben is csak az általános tájékoztatók érhetők el, az ügyintéző kapcsolását nem lehet kérni.

Az ügyfélszolgálat 2025. augusztus 27-én (szerdán) 7.30-tól lesz ismét elérhető – akkortól a szokott rendben fogadják az ügyfeleket, a call centerben is ettől az időponttól lehet majd az ügyintéző kapcsolását kérni. A kincstár az esetleges kellemetlenségekért ügyfelei szíves türelmét és megértését kéri.

