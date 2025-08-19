Az OTP weboldalán található tájékoztatás szerint egymás után két nap, egy vasárnap és hétfőn lesznek tervezett leállások, karbantartás, fejlesztés miatt. Mint írják,
2025. szeptember 21-én (vasárnap) 0 órától 16 óráig fejlesztési okokból a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban:
- számlatörténet,
- bankon kívüli devizautalás,
- egyedi számlakedvezmények lekérdezése,
- folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások,
- gépkocsinyeremény-betétekhez kapcsolódó funkciók.
Másnap, 2025. szeptember 22-én hétfőn pedig szintén fejlesztési okokból 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:
- internet- és mobilbank,
- OTPdirekt,
- online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla),
- a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások,
- az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank-logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni,
- eBIZ szolgáltatás,
- Electra alkalmazás,
- SmartBróker alkalmazás,
- Vámpénztári rendszer.