Két napon lesz többórás leállás szeptemberben az OTP-nél, számos szolgáltatás nem lesz elérhető

Varga Jennifer / 24.hu
2025. 08. 19. 15:21
Szeptember 21-én és 22-én (vasárnap és hétfőn) lesz leállás egyes szolgáltatásoknál az OTP-nél karbantartás miatt.

Az OTP weboldalán található tájékoztatás szerint egymás után két nap, egy vasárnap és hétfőn lesznek tervezett leállások, karbantartás, fejlesztés miatt. Mint írják,

2025. szeptember 21-én (vasárnap) 0 órától 16 óráig fejlesztési okokból a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban:

  • számlatörténet,
  • bankon kívüli devizautalás,
  • egyedi számlakedvezmények lekérdezése,
  • folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások,
  • gépkocsinyeremény-betétekhez kapcsolódó funkciók.

Másnap, 2025. szeptember 22-én hétfőn pedig szintén fejlesztési okokból 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek:

  • internet- és mobilbank,
  • OTPdirekt,
  • online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla),
  • a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások,
  • az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet tranzakciót végezni, illetve az OTP Bank-logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni,
  • eBIZ szolgáltatás,
  • Electra alkalmazás,
  • SmartBróker alkalmazás,
  • Vámpénztári rendszer.

