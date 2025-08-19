Az OTP weboldalán található tájékoztatás szerint egymás után két nap, egy vasárnap és hétfőn lesznek tervezett leállások, karbantartás, fejlesztés miatt. Mint írják,

2025. szeptember 21-én (vasárnap) 0 órától 16 óráig fejlesztési okokból a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek az internet- és a mobilbankban:

számlatörténet,

bankon kívüli devizautalás,

egyedi számlakedvezmények lekérdezése,

folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások,

gépkocsinyeremény-betétekhez kapcsolódó funkciók.

Másnap, 2025. szeptember 22-én hétfőn pedig szintén fejlesztési okokból 0 órától reggel 8 óráig a következő szolgáltatások nem vagy csak részlegesen lesznek elérhetőek: