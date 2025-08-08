Két évet ad magának a Wizz Air, hogy feldolgozza az üzleti kudarcait

Két évet ad magának Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója, hogy fordítson a fapados légitársaság sorsán, és visszanyerje a befektetők bizalmát – írja a Bloomeberg.

Váradi 2003-ban társalapítója volt a Wizznek. Most arról beszélt, hogy 2027 közepére szeretné megszilárdítani a fellendülést, szerinte akkora múlhatnak el annak az üzleti kudarcnak a hatásai, amit a Abu-Dzabiból való kivonulás jelentett.

A részvényeseknek tartós előrelépést kell látniuk, hogy meggyőzhetőek legyenek

– mondta a vezérigazgató, miután a Wizz Air részvényei az idén 4,6 százalékkal, 2024-ben pedig harmincöt százalékkal zuhantak.

A cél érdekében – mondta Váradi József – visszavonulnak a kockázatos kezdeményezésektől, amelyek hozzájárultak a légitársaság részvényárfolyamának zuhanásához. A Wizz egyszerűsíti útvonalhálózatát – szigorúan ragaszkodni fog a légitársaság közép- és kelet-európai hazai piacához –, közben pedig megoldja a motorproblémákat és feldolgozza a közel-keleti terjeszkedés kudarcának következményeit.

A Wizz Air légitársaságra rájár a rúd az utóbbi időben. A legsúlyosabb problémájuk műszaki jellegű volt: a Pratt & Whitney motorok fémbevonatának hibái miatt több tucat repülőgépet kellett kivonni a forgalomból, mert a javítás hosszadalmas volt. Ez pedig távolról sem kedvezett a cég terjeszkedési terveinek. Az orosz-ukrán háború közben megakadályozta a keleti terjeszkedés, Izrael gázai megtorló műveletei és a közel-keleti bizonytalanság pedig megdrágították a működést abban a régióban is.

Váradi József – íja a Bloomberg – egészen a közelmúltig a közel-keleti terjeszkedésre fókuszált. Az Abu-Dzabiban alapított bázis célja az lett volna, hogy összeköttetést teremtsen Indiával, Pakisztánnal és további ázsiai országokkal, júliusban azonban nyilvánvalóvá vált, hogy fel kell számolni a bázist az Egyesült Arab Emírségekben, és csökkenteni kell a kapacitást a régióban.

Arra a kérdésre, hogy a Wizz Air szorult helyzetét a balszerencse vagy a rossz döntések okozták-e, Varadi azt mondta:

az igazság talán valahol a kettő között van.

A következő öt-hat évben Varadi József a közép- és kelet-európai piacon szilárdítaná meg a Wizz Air piaci helyzetét. A cél, hogy a légitársaság piaci részesedése 26 százalékról legalább 30 százalékra emelkedjék a régióban, ebben pedig fontos szerep jut majd Erdélynek és az albán tengerpartnak.