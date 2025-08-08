Közel egy éve nem volt ilyen erős a forint

A 396-os szint alá erősödött a forint az euróval szemben péntek délelőtt. Ez közel egyéves csúcsot jelent: 11 hónapja nem volt ilyen kedvező a forint-euró árfolyam.

Ma reggel a magyar inflációs adat a vártnál magasabb lett: 4,3 százalékos volt júliusban a fogyasztó árak emelkedése éves szinten. A Portfolio gyorselemzésében azt írja, ez felerősíti azokat a várakozásokat, hogy tovább lehet magas a hazai alapkamat, miközben a piac azt spekulálja, hogy az Európai Központi Bank még idén lazíthat egyet. Vagyis

a piaci szereplők azt várhatják, hogy hosszabb ideig maradhat szigorú a jegybank, ami kedvez a forintnak. A dollárárfolyam is stabil, jelenleg 340 környékén mozog.