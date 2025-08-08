4,3 százalékos volt az infláció júliusban

2025 júliusában a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban, és 0,4 százalékkal emelkedtek júniushoz képest – közölte pénteken a KSH.

Az inflációt továbbra is az élelmiszerek és a háztartási energia pörgeti.

Éves szinten az élelmiszerek ára 5,9 százalékkal nőtt (vendéglátás nélkül 4,6 százalékkal), ezen belül kiugróan drágult a csokoládé és kakaó (20,4 százalék), a kávé (19,6 százalék), az idényáras élelmiszerek (18,1 százalék), azon belül is különösen az őszibarack, amelynek ára 85,4 százalékkal emelkedett. Több alapvető termék ára csökkent: a margariné 30,1-, a liszté 10,4-, a cukoré 9 százalékkal. Havi szinten, júniushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 0,3 százalékkal emelkedett, leginkább a friss gyümölcsök (8,4 százalék) és az édesipari lisztesáru (5,8 százalék) drágulása miatt, miközben a tojás ára 2,6-, a liszté 0,6 százalékkal csökkent.

Éves alapon háztartási energia 10,9 százalékkal drágult, ezen belül a vezetékes gáz 23,1 százalékkal.

A háztartási energia egy hónap alatt 1,2 százalékkal lett drágább, főként a vezetékes gáz 23,1 és a palackos gáz 4,6 százalékos áremelkedése miatt.

A szolgáltatások ára 1 százalékkal nőtt, az üzemanyagoké pedig 0,3 százalékkal.

A tavalyi évhez képest szeszes italok és dohányáruk ára 6,5 százalékkal nőtt, a szolgáltatásoké 5,3 százalékkal, ahol a legnagyobb emelkedést a testápolási szolgáltatások (10,1 százalék) és a lakbér (9,5 százalék) produkálta. Szintén 2024-hez viszonyítva tartós fogyasztási cikkek átlagosan 2,1 százalékkal kerültek többe, az ékszerek ára 22,5 százalékkal emelkedett, miközben az üzemanyagok 4,3 százalékkal olcsóbbak lettek.

A nyugdíjas infláció az előző hónapban 4,5 százalékos volt, tehát továbbra is magasabb van, mint a fogyasztói árak átlagos emelkedése. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter nemrég közölte, hogy mivel magasabb inflációt vár a kormány, a nyugdíjkorrekció is magasabb lesz. A kormány jelenleg 4,5 százalékos inflációval számol éves szinten.

Varga Mihály jegybankelnök szerint az infláció 2027-ben érheti el a 3 százalékos jegybanki célt fenntartható módon.