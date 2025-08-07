otthon start programduna housekiadó lakásokalbérletárak
Gazdaság

Jelentősen csökkentheti az albérletárakat az Otthon Start

Adrián Zoltán / 24.hu
Képünk illusztráció.
24.hu
2025. 08. 07. 09:51
Adrián Zoltán / 24.hu
Képünk illusztráció.

Az albérletpiacon kettős hatással járhat az Otthon Start Program:

  • egyrészt csökkenhet a bérlői kereslet,
  • másrészt nőhet a kiadó lakások kínálata, ami viszont a bérleti díjak mérséklődéséhez vezethet, különösen Budapesten és az egyetemi városokban

– közölte a Duna House csütörtökön az MTI-vel.

A cég közleményében Szegő Péter vezető elemző az ingatlanközvetítő modellszámításait ismertetve elmondta: amennyiben a budapesti bérlő háztartások tizede, mintegy 20 ezer fő vásárol saját lakást a támogatás révén, akkor a bérleti díjak középtávon akár 16–17 százalékkal is csökkenhetnek. A 250 ezer forintos átlagos fővárosi bérleti díjjal számolva, ez akár 40–43 ezer forint megtakarítást jelenthet a bérlőknek – jegyezte meg.

Az Otthon Start Program a kínálati oldalt is bővítheti, mivel egyre nagyobb arányban jelenhetnek meg a befektetők kiadási céllal a piacon. Aki kiadásra vásárol – még támogatott hitel mellett is –, annak jól kell ismernie a célpiac igényeit, mivel a nem megfelelően kiadható ingatlanok hosszabb üresjáratot és alacsonyabb megtérülést eredményezhetnek – hívta fel a figyelmet a szakértő.

A Duna House adatai szerint a befektetési célú vásárlók Budapesten jelenleg átlagosan 88,4 millió, vidéken pedig 36,4 millió forintot fordítanak egy-egy ingatlanra.

Szegő Péter szerint a tanévkezdés rövid távon várhatóan ismét bérlői hullámot hoz, de a közép távú kilátások szerint az Otthon Start Program a bérleti szegmens újraárazását is elindíthatja, amihez a befektetőknek is alkalmazkodniuk kell. (MTI)

Kapcsolódó
„Borzasztó csapás a fiataloknak” – megszólalt Zsiday Viktor az Otthon Start programról
Szerinte az újabb és újabb lakáspiaci keresletélénkítésnek társadalmi szempontból nincs semmi értelme.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Budapesti brat summer, Kneecap-símaszkok és bungee jumping – a Sziget első napja képekben
„Van lelkifurdalásom” – kitálalt az MNB belső működéséről a jegybank felügyelőbizottsági tagja
Záporoznak a dildók az amerikai női kosármeccseken
Orbán Viktort megkérdezték, mit gondol arról, hogy Dopeman kiskorúak megerőszakolásáról rappelt
Balatoni panorámás, jakuzzis „gazdasági épületet” vásárolt Nagy Márton felesége
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik