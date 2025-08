„Borzasztó csapás a fiataloknak” – megszólalt Zsiday Viktor az Otthon Start programról

Surányi György egykori jegybankelnök mellett Zsiday Viktor is bírálattal illette az Otthon Start programot. Megállapítása szerint Magyarországon jól láthatóan kínálati probléma van: nagyon kevés lakást építünk az OECD országok átlagához képest, annak ellenére is, hogy igen jelentős áremelkedés zajlott le az elmúlt években, pedig ilyen nagy áremelkedés után egyre több lakást kellene építeni, egyre nőni kellene a kínálatnak. Valószínűleg ebben szerepet játszik a szabályozás, az állami beavatkozások, a képzett szakemberek elvándorlása és bizonyára más tényezők is, viszont a piaci ár/mennyiségi jelzések alapján teljesen joggal feltételezhetjük, hogy a magyar lakáspiac kínálati nehézségekkel küzd, nem keresletiekkel – olvasható a bejegyzésben.

Mi történik, ha egy szűkös, kínálati korlátokkal rendelkező piacra további keresletet eresztünk rá? (Mint tette azt a kormány szinte minden eddig lakáspiaci programja, és fogja tenni a 3%-os kedvezményes kamatozású hitelprogram is)

Nyilván lesz idővel belőle valamekkora kínálatbővülés, viszont az árak is nagyot ugranak felfele.

Ez azoknak jók, akik már rendelkeznek lakással, esetleg megtakarítási/befektetési eszközként tartva többel is, azaz a jómódúaknak. A kevésbé tehetőseknek – fiatalok, alacsonyabb jövedelműek – ez borzasztó csapás.

Ha rajtuk akarunk segíteni, akkor a kínálatot kell ösztönözni, és nem a keresletet. Ebben az esetben úgy történik lakásállománybővülés, hogy az árak süllyednek. Igazság szerint hozzá kell tenni, hogy a lakáspiaci árak nominálisan jellemzően lefelé ragadósak, azaz valószínűbb, hogy ebben az esetben az árak inkább csak éveken át változatlanok maradnak (nominálisan, de reálértelemben csökkenhetnek) – írta Zsiday Viktor.

A kormányzat lakáspiaci beavatkozásai az elmúlt években szinte kizárólag keresletoldaliak voltak, az új 3%-os hitel is az: a jómódúaknak kedveznek, a szegényebbek számára kedvezőtlenek, és legfontosabb eredményük az árak felhajtása. Ehelyett kínálati oldali beavatkozásra volna szükség, ha valóban kezdeni akarunk valamit a lakáspiaccal, ahol európai mércével kiugróan alacsony az új építések aránya.

Az újabb és újabb lakáspiaci keresletélénkítésnek társadalmi szempontból nincs semmi értelme.

Néhány példa, amivel az állam növelhetné a kínálatot:

nagyobb lakássűrűség, magasabb házak engedélyezése

állami infrastruktúrafejlesztés lakóövezetnek kijelölt zónákban

engedélyezések gyorsítása/könnyítése fejlesztőknek

szakemberképzések

egyenlő piaci esélyek és elbánás biztosítása minden fejlesztőnek, korrupció, kivételezések totális megszüntetése

állami bérlakásépítési program és/vagy piaci projektek egy részének kötelező állami felajánlása bérlakás céljára

innovatív építési technikák támogatása

A kormány válasza már megkésett lesz

Mint a 24.hu hétfő reggeli cikkében megírta: a magyar állam a szuperkedvezményes hitel másik oldalán a befektetőknek nyújtott 300 milliárd forintnyi költségvetési pénzzel növelné a lakáskínálatot. A Lakhatási Tőkeprogram lebonyolításában részt vevő alapkezelők mögött az ingatlanpiac moguljai sejlenek fel, egyebek közt Mészáros Lőrinc, Tiborcz István, Jellinek Dániel.

Az MFB Invest Zrt. válasza alapján a Lakhatási Tőkeprogram a megfizethető lakhatás elősegítése érdekében kíván lendületet adni a hazai lakáspiac bővítésének, ezzel megkönnyítve sok ezer család, egyedülálló, fiatal és idős honfitársunk lakhatásának megoldását. Az összesen 300 milliárd forint keretösszegű programnak köszönhetően – ingatlanalapok fejlesztéseinek ösztönzésén keresztül – a következő években közel 30 ezer új lakás, bérlakás, kollégium épülhet.

A dolog hátulütője, hogy mire ebből a tőkeprogramból lakások lesznek, az három évbe telik, és még a pénzt sem osztották ki az ingatlanalapoknak. Közben pedig a kereslet kap újabb jelentős lökést a 3 százalékos fix kamatozású elsőlakáshitellel és a közszolgáknak belengetett évi 1 millió forintos lakástámogatással – figyelmeztetett Molnár László, a GKI Gazdaságkutató Zrt. vezető kutatója. Az elemzői előrejelzések szerint egyébként a szuperkedvezményes Otthon Start hitelprogram fél éven belül akár 10, egy éven belül pedig 15–20 százalékos áremelkedést is eredményezhet.