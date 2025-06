Ha ma ilyen levelet kap a NAV-tól, nem fog örülni

Az adategyeztetésben eddig érintett vállalkozások több mint 50 százaléka ismerte el tévedését, és élt a gyors önellenőrzés lehetőségével. Ők az újfajta eljárás nyertesei, hiszen az adókülönbözetet és a súlyos szankciókat nem egy ellenőrzés során állapították meg a revizorok, hanem az adózó saját maga, a NAV iránymutatása alapján. Eddig mindössze tízszer kellett mulasztási bírságot kiszabni – ismertette az elnök.

Elmondta, hogy június 16-án azok számíthatnak a NAV felhívó levelére, akik alanyi áfamentes körbe tartoznak, de az arra jogosító értékhatárt a hivatal adatai szerint jelentősen túllépték. A kockázatelemzők összesítették az alanyi mentes vállalkozásoknál a hivatal rendelkezésére álló online számla, online pénztárgép és étel-, italautomata adatokat. Most ezt mutatják vissza az érintetteknek, akiknek 15 napjuk van a válaszadásra – ismertette Vágujhelyi Ferenc. Lehetséges ugyanis a véletlen elütés a pénztárgépben vagy a számlaadatszolgáltatásban, illetőleg lehet olyan értékesítésről is szó, amelyet nem kell beleszámolni a mentességi értékhatárba. De a most kiválasztott vállalkozók többsége valószínűleg „megfeledkezett” az értékhatárról, amelynek értéke 2025. január 1-je óta már 18 millió forint – jegyezte meg.

Az adategyeztetés elmondása alapján könnyen és gyorsan elvégezhető, de elmulasztása súlyos következményekkel jár. Aki nem küldi be az átvételtől számított 15 napon belül a választ, az nemcsak 300 ezer forintos mulasztási bírságra számíthat, hanem arra is, hogy a javítás elmaradása esetén revízió is indulhat, ehhez ugyanis minden szükséges adat a rendelkezésre áll.Az elnök szerint az adategyeztetés egy világszerte példaértékű újítás a gazdaságfehérítési eszköztárban. A NAV az eljárás során saját kockázati adatait feltárja a vállalkozásoknak, ami a gyakorlatban egyfajta ingyenes konzultációnak felel meg – húzta alá Vágujhelyi Ferenc, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy az adategyeztetés alkalmas a csalárd adózók kiszűrésére is.

Bevált az adategyeztetés, eddig tíz adózó kivételével mindenki válaszolt a NAV adateltérést firtató levelére. A válaszok, illetve az adóügyi reakciók, mint például a hibajavítás vagy az önellenőrzés kiértékelése még folyamatban van – tette hozzá.

Emlékeztetett, hogy februárban indultak az első eljárások, amely azokat az adózókat érintette, akiknél az online számlaadat-szolgáltatás és az áfabevallásban szereplő értékesítési adatok eltértek. Áprilisban azokat a cégeket hívta fel a NAV a hibák javítására, amelyek ugyan bejelentették az egyszerűsített foglalkoztatást, bevallásukban azonban elmulasztottak számot adni munkavállalójukról.

Az elnök felidézte azt is, hogy az első adategyeztetések pilot jellegűek, vagyis – annak ellenére, hogy a NAV adatelemző szakemberei minden eltérést kiszűrnek, és az újfajta eljárás lehetővé teszi, hogy egyszerre akár több tízezer adózó is megkapja a felhívást – a hivatal fokozatosan indítja az eljárásokat. Az érintettek köre hónapról-hónapra bővül, ezért érdemes azoknak a cégeknek is pótolniuk a mulasztást, amelyek ilyen hibát vétettek, de eddig még nem kaptak erről szóló felhívást a NAV-tól. Attól függetlenül ugyanis, hogy a bevezetés első néhány hónapjában a NAV lehetőséget ad a vállalkozásoknak, valamint a könyvelőknek és az adótanácsadóknak a felkészülésre, előbb vagy utóbb minden érintett vállalkozás sorra kerül– hívta fel a figyelmet Vágujhelyi Ferenc.