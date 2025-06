Pitiáner okokkal is megy a csendes létszámleépítés, sok cég szabadulna a dolgozóitól

„Először elküldik a bérelt munkaerőt. Másodszor nem hosszabbítják meg a határozott idejű dolgozók szerződéseit. Harmadszor jön az, hogy elkezdik apróságokért kirúgni a határozatlan idejű szerződéssel dolgozókat” – mondta a Telexnek a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke arról, hogyan építik le szépen-lassan a dolgozóikat az iparvállalatok.

A szakszervezet vezető szerint a legextrémebb eset az volt, amikor az egyik cégnél a vezetők azt nézték, hogy a gyárkapun kilépve melyik dolgozó gyújt rá cigarettára. Akik még a parkolóban rágyújtottak, azokat másnap arra hivatkozva rúgták ki, hogy a parkoló is a gyár területéhez tartozik, márpedig cigarettázni a gyár teljes területén csak a dohányzásra kijelölt helyeken szabad. A parkoló pedig nem dohányzásra kijelölt hely. László Zoltán szerint a kereslet hiánya miatt azoknál a cégeknél, ahol a Vasas szakszervezetként jelen van, tavaly átlagosan 10 százalékkal csökkentették a létszámot, idén pedig eddig további 3 százalékos visszaesést mértek – és szerinte hasonló történhet az egész iparban.

A Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke, Székely Tamás pedig azt mondta a lapnak, nem tud olyan területet a gyárakban, ahol jelen vannak, ahol ne lett volna leépítés. Az érintett ágazatokban vannak gyárbezárások is – lehúzza a rolót például az aszódi üveggyár, és valószínűleg hasonlóra készülnek az orosházi üveggyárban. De azok a cégek sem toboroznak, amelyek hosszú távra terveznek – tette hozzá.

Székely Tamás szerint a nehéz gazdasági helyzet miatt sok cégnél létszámstopot hirdettek, vagyis sem a távozókat, sem a nyugdíjba vonulókat nem pótolják. Ez utóbbi bizonyos vállalatoknál azért jelent komoly létszámcsökkenést, mert most az 1955 és 1960 körül születettek mennek nyugdíjba, amelyik időszakban még jóval többen születtek, mint később. Székely Tamás szerint az is jellemzővé vált, hogy a cégek elküldik azokat a nőket, akik korábban a 40 év munkaviszony lejárta után nyugdíjba mentek, de később visszadolgoztak még.

Megszólaltattak még szakértőt, és munkáltatói érdekképviseletet is, és boncolgatták a cikkben azt is, miért nem látszott eddig a statisztikában a csendes leépítés, valamint hogy javíthat-e a trenden a három óriásgyár indulása – a részletekért kattintson.

Mint írtuk, a KSH legfrissebb statisztikájából már látszott a foglalkoztatás megzuhanása.