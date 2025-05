Állampapírok húzták ki a mínuszból a Paks II Zrt.-t

Zsinórban másodszor mutatott ki nyereséget a két új paksi atomerőművi blokk beruházására és üzemeltetésére létrehozott Paks II. Atomerőmű Zrt. A Szijjártó Péter vezette külgazdasági és külügyi tárca alá tartozó cég 2,4 milliárd forint nyereséget jelentett 2024-ben, a tulajdonosi jogok gyakorlója azonban úgy döntött, nem vesz ki osztalékot, hanem a nyereséget az eredménytartalékba helyezi.

A nyereség a pénzügyi eredményeknek köszönhető, Paks II üzemi szinten ugyanúgy veszteséges, mint a korábbi években,

sőt, tavaly mínusz 5,2 milliárd forintra romlott. A működésből fakadó veszteséget azonban bőven ellensúlyozták a befektetések után járó kamatok.

Az atomerőmű-beruházó céget alaposan kistafírozták állampapírokkal, és az államadósságot finanszírozó papírok után kapott kamat pozitívba billentette a mérlegét, ahogy ez 2023-ban is történt. A mérleghez fűzött szöveges kiegészítésben az áll, hogy a cég „a tárgyévben 73,860 milliárd forint értékű forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírral (állampapírral és diszkontkincstárjeggyel) rendelkezik.” Az állampapírok kamata tavaly bő 5 milliárd, a bankbetétek 2 milliárd forint körüli összeget hoztak a konyhára.

Az új blokkok építése egyre húzódik, üzembe állásukat most már inkább a jövő évtizedre, 2033–2034-re jósolják. A mérlegbeszámoló a beruházás befejezésére nézve nem ad kapaszkodót, abból annyit lehet kiolvasni, hogy az új beruházás, beszerzés 74,5 milliárd forintot tett ki, ennyit haladt előre a beruházás egy év alatt, a befektetett eszközök soron pedig 2024 végén majdnem 388 milliárd forint szerepelt. (Ez nem azt jelenti, hogy ennyibe került eddig a két új blokk, a költségvetésből ennél sokkal több forrást utaltak át a cégnek. Az állami pénz tőkeemelés formájában érkezik rendre, és mint megírtuk: két tucat tőkeemeléssel összesen több mint 600 milliárd forintot pumpáltak már a paksi cégbe.)

A vezető testületek díjazására összesen 82,8 millió fordítottak tavaly. Ebből az igazgatóság tiszteletdíja összesen 40,8 millió forint volt: az elnök, Jákli Gergely havi 1,4 millió, a tagok – Mendelényi Dániel és Fellegi Tamás – 1-1 millió forintot kaptak. 2022-ben emelték a tiszteletdíjakat, akkor bőven az infláció feletti mértékben, de a cég honlapján található adatok szerint azóta nem nyúltak a javadalmazáshoz.

Fellegi Tamás egykori gazdasági miniszter számára mégis fontos lehet Paks II, tavaly év végén ugyanis lemondott a 4iG Nyrt. felügyelőbizottságának elnöki és az általa alapított EuroAtlantic tanácsadó cég igazgatósági elnöki pozíciójáról is, de a paksi igazgatóságot megtartotta (a cég honlapján cikkünk írásakor is szerepelt). Az Indexnek nyilatkozva jelentette be, hogy Dubajba helyezi át tevékenysége súlypontját, és az Egyesült Arab Emírségekben folytatott üzleti tevékenységére koncentrál.

Paks II a könyvvizsgálatért 9,5 millió forintot számlázott a BDO Magyarország Kft.-nek, a könyvvizsgálatot Gaál Edmond végezte az atomerőmű beruházását menedzselő cégnél.

Szijjártóék tehát ugyanazt a könyvvizsgálót választották ki a mérlegük hitelesítésére, mint Matolcsyék a jegybank Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány és a köré kiépült vagyonkezelő konglomerátum fő cégei esetében tették.

Az Állami Számvevőszék jelentése nyomán idén márciusban kipattant botrányban az egyik főszereplő a könyvvizsgáló, amely az éves beszámolók valódiságát rendre igazolta, nem jelezte, hogy olvadozik a jegybanki alapítvány befektetői hálóban kezelt vagyona. A számvevőszék kérésére elvégzett ellenőrzés azzal zárult, hogy a PADME auditját visszavonatták egészen 2021-ig visszamenőleg.

A beszámolóban „orosz–ukrán konfliktusnak” nevezik a már több mint három éve folyó háborút, az ezzel kapcsolatos „geopolitikai, európai uniós eseményeket, gazdasági szankciókat” az ügyvezetés úgy értékelte, hogy ezek az események a társaság számára bizonytalanságot jelentenek, de Paks II tulajdonosa „változatlanul elkötelezett a beruházás megvalósulása iránt.” A beruházás folytatása, a társaság tevékenysége és fizetőképessége nincs veszélyben, a működéshez szükséges forrást a magyar központi költségvetésből kapja tőkeemelés útján – áll a kiegészítő mellékletben.