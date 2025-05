Nyugdíjigénylés: fontos határidő jár le júniusban

Nem könnyű meghozni a legjobb döntést abban a kérdésben, hogy melyik időponttól kérjük az öregségi nyugdíj megállapítását. Gyakori kérdés, hogy ez visszamenőlegesen is lehetséges-e, és ha igen, hogyan, mikor, és meddig, mivel közeledik az a határidő, ameddig ez ebben az évben megtehető.

A nyugdíjba vonulás időpontjának megválasztása a nyugdíjkorhatár betöltésétől, mint legkorábbi lehetőségtől kezdve több dologtól is függhet. Ezek között az egyik fontos tényező a nyugdíj összegének nagyságrendje lehet, amely eltérést mutathat abból a szempontból, hogy melyik évben történik a nyugdíjba vonulás – figyelmeztet a portálon Molnárné Balogh Márta, tb-szakértő.

Éves nyugdíjemelés

A különbség az időpontok között a következő: ha 2024-ben vonulunk nyugdíjba, akár a visszamenőleges nyugdíjigényléssel is, a nyugellátás összege a 2024. évi szabályok szerint kerül kiszámításra, és már részesülünk a 2025. évi januári nyugdíjemelésben, valamint a tizenharmadik havi nyugdíj 2025-ben esedékes összegében.

Kiegészítő nyugdíj emelés

Ha 2025-ben évközi kiegészítő nyugdíjemelésre kerülne sor, ez is járni fog, mivel nevezett személy 2024. egy napján, és 2025. január hónapban is nyugdíjban részesül. (Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter márciusi bejelentése szerint idén szükséges lehet a kiegészítő nyugdíjemelés, ami fejenként átlagosan 39 600 forintot jelent.

Ha a nyugdíj jogosultság már 2024-ben bekövetkezett, de a nyugellátás igénylését elhalasztjuk 2025-re, a nyugdíj összegének kiszámítása a 2025-ös számítási szabályok alapján történik, és majd csak 2026-ban részesülünk az éves nyugdíj emelésben, és a tizenharmadik havi nyugdíj is ebben az évben lesz először esedékes.

Természetesen ugyanez vonatkozik a nyugdíjjogosultságot 2025-ben megszerzőkre is.

A nyugdíj összege

A nyugdíj összegének kiszámítására mindig az adott évben érvényes valorizációs szorzószámok figyelembe vételével kerül sor. Ezekkel a szorzószámokkal történik a korábbi évek kereseteinek szintre hozása a nyugdíjazást megelőző év kereseti szintjéhez.

Ezek, az évente, az adott év márciusában meghatározott szorzók jelentős mértékben hatnak a nyugdíj összegére, és okozhatnak esetenként nagyobb különbséget a nyugdíj összegénél a megállapítás éve szerint.

A 2025-ös valorizációs szorzószámokkal kiszámított nyugdíj magasabb összegű a 2024-es kezdetű nyugellátásoknál.

Visszamenőleges igényérvényesítés – június végéig még lehetséges

Abban az esetben, ha 2025-ben mégis a korábbi évben, 2024-ben történő nyugdíj megállapítás mellett döntenénk, lehetőség van hat hónapra visszamenőleg a nyugellátás igénybevételére, ha a jogosultsági feltételek (az életkor betöltése és a szükséges szolgálati idő, illetve a „nők 40” esetében a negyven év jogosultsági idő) már ebben a korábbi időpontban is teljesültek.

Visszamenőlegesen a nyugdíj összege is kifizetésre kerül. A döntésnél – különösen, ha nincs jelentős különbség a két szóba jöhető év nyugdíj összege között – az is szempont lehet, hogy a visszamenőleges igénybejelentés esetén egy összegben megérkezik a több havi nyugdíj, és ha ebben a korábbi időszakban dolgozott is az érintett személy, utólag a levont társadalombiztosítási járulékot is rendezni kell.

Ez a visszamenőleges igényérvényesítési lehetőség a hat hónapos határidőre tekintettel csak június végéig lehetséges az előző évre vonatkozóan.

A nyugdíjtörvény szerint a nyugellátást a jogosultsági feltételek fennállása esetén legkorábban az igénybejelentés időpontját megelőző hatodik hónap első napjától lehet megállapítani.

Azaz júniusi időpontú igénybejelentés esetén a júniust megelőző hatodik hónaptól, vagyis az előző év december hónapjától lehet kérni a nyugellátás megállapítását hat hónapra visszamenőleg, júliusban már csak a tárgyév első hónapjától.

Az időpont kiválasztásánál célszerű azt is figyelembe venni, hogy a megszerzett szolgálati idő (például 40 év 345 nap) mikor éri el a következő teljes szolgálati idő évet (ennél a példánál a 41 évet), mert a nyugdíj összegénél a betöltött szolgálati idő éveknek van jelentősége.

Fentiek a Nők 40 a igénybevételénél is érvényesülnek.