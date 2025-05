600 ezer körüli bérrel, juttatásokkal csábíthatják a Balatonra nyárra a dolgozókat

Ahogy beköszönt a nyári szezon, a Balaton környéki kiskereskedelmi láncok – köztük az Aldi, Lidl, Tesco, Auchan és Spar – intenzív toborzásba kezdenek, hogy kielégítsék a megnövekedett vásárlói igényeket. A szezonális bolti eladói és árufeltöltői pozíciók iránti kereslet jelentős, különösen a turisztikailag frekventált településeken – szúrta ki a Pénzcentrum.

Vonzó bérrel és különböző juttatásokkal csábítják a dolgozni vágyókat, főként diákokat és szezonális munkavállalókat. A kínált fizetések bruttó 530–616 ezer forint között mozognak.

Ezek a munkák kifejezetten intenzívek, sokszor hétvégékre és ünnepnapokra is kiterjednek, így a jó keresetért cserébe komoly fizikai és mentális terhelésre kell felkészülni. A legjobban fizető pozíciókat a Lidl kínálja, de az Aldi és a többi lánc ajánlatai is versenyképesek – a választás a bérezésen túl attól is függ, ki milyen munkatempót és rugalmasságot tud vállalni a nyári hónapokban.

További részletek a bérekről, juttatásokról, ajánlatokról a cikkben.

A bruttó átlagkereset egyébként 714 ezer forint felett volt márciusban.