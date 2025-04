A japán kormányfő nem kíván Trump játékszabályai szerint játszani

A japán kormány nem hajlandó együtt kezelni a biztonságról szóló tárgyalásokat a kereskedelmiekkel az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon – jelentette ki Isiba Sigeru japán miniszterelnök vasárnap az NHK japán televízióban arra reagálva, hogy Donald Trump elnök korábban az amerikai terhek csökkentését sürgette az amerikai-japán védelmi megállapodás vonatkozásában.

Nem hinném, hogy helyénvaló lenne a biztonságról és a kereskedelemről együtt tárgyalni. A biztonsági kérdésekkel anélkül kell foglalkoznunk, hogy azokat összekapcsolnánk a vámokkal

– mondta a miniszterelnök egy televíziós műsorban, napokkal azután, hogy tanácsadója Trump elnökkel és magas rangú amerikai tisztségviselőkkel tárgyalt a Washington részéről nemrégiben megemelt vámokról.

Az MTI beszámolója szerint a japán miniszterelnök az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások eredményessége érdekében a japán autóipari szabályozás felülvizsgálatára is kitért. Kijelentette, hogy figyelembe kell venni a két ország közlekedési és biztonsági szabályai közötti különbségeket, de ezzel egy időben arról is gondoskodni kell, hogy a japán szabályozást ne minősítsék igazságtalannak. Washington régóta nehezményezi, hogy a japán biztonsági előírások plusz gazdasági terheket rónak az amerikai autógyártókra, miközben Japán arra panaszkodik, hogy a detroiti autógyárakban előállított járműveket nem úgy tervezték, hogy azok alkalmasak legyenek a japán utakra és vezetőkre is.

Japán kész növelni az Egyesült Államokba irányuló befektetéseit, különösen az energiaszektorban – emelte ki Isaba. A cseppfolyósított földgáz (LNG) tekintetében jelenleg Ausztrália Japán legnagyobb beszállítója, az Egyesült Államok pedig a negyedik helyen áll, de elképzelhető, hogy az Egyesült Államok javítani tud majd pozícióján – mutatott rá. Meglátása szerint ez azon is múlik, hogy az Egyesült Államok képes-e hosszú távon folyamatosan szállítani.

Japán a „méltányosságot” fogja hangsúlyozni az Egyesült Államokkal folytatott valutatárgyalásokon – hangsúlyozta a kormányfő. Trump az amerikai-japán tárgyalásokhoz csatlakozva vetette fel szerdán, hogy egyesek feltételezése szerint Tokió szándékosan gyengíti a valutáját, hogy tisztességtelen előnyhöz jusson az exportban. A valutapolitikáról szólva Isiba elmondta, hogy a két külügyminiszter fog tárgyalni a témában. „A kérdést a méltányosság szempontjából kell megközelítenünk” – válaszolta arra a kérdésre, hogy országa hogyan reagálna, ha az Egyesült Államok a jen megerősítését kérné.

A mezőgazdasági piacok liberalizációjával kapcsolatban a miniszterelnök elmondta, hogy kormánya egyensúlyt akar teremteni a megfizethető, jó minőségű termékek forgalmazása és a hazai termelők védelme között. Kiemelte, hogy Japán a szabadkereskedelem vezető országaként erősíteni fogja az együttműködést a Délkelet-ázsiai Országok Szövetségével (ASEAN) és az Európai Unióval, viszont aggasztják az amerikai-kínai vámháború eszkalálódásának negatív hatásai.