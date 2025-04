Mérgező vegyszer Magyarországon: ott van tavakban, folyókban és a talajvízben is

Már öt éve kiderült, hogy a glifozát jelentős arányban van jelen vizeinkben, ám a közvélemény mégsem tudott erről, mert nem hozták nyilvánosságra a kutatási jelentést. Az Átlátszó most közérdekű adatigényléssel kikérte és meg is kapta az országos felmérés eredményeit tartalmazó vizsgálati anyagot.

A kutatók az ország minden tájegységén találtak pozitív mintákat, jellemzően az intenzív mezőgazdasági művelés alatt álló területeken – a cikkbe térképeket is tettek, hol. A Balaton-felvidéken például mezőgazdasági területeken kívül eső részen, forrásvizekben is mértek a határérték kétszeresénél nagyobb koncentrációt.

Mi az a glifozát? A glifozát az egyik legelterjedtebb, legnagyobb mennyiségben használt mezőgazdasági vegyszer világszerte. A glifozátalapú szereket gyomnövények kiirtására használják, kiskertekben, nagyüzemi mezőgazdaságban és közutak, vasutak mentén egyaránt. Jó vízoldhatósága miatt az esővízzel és az öntözéssel könnyen bemosódik a talajba, a felszíni és a felszín alatti vizekbe – onnan juthatnak a szermaradékok az élelmiszerekbe és az ivóvízbe. Külön a glifozátra nincs speciális határérték még.

A kutatók megdöbbentőnek találták, hogy a vízművek által üzemeltetett 130–160 méter mély kutakban is az általános (növényvédőszerekre vonatkozó) határértéket többszörösen meghaladó glifozátot találtak. Tavakban és folyókban a minták háromnegyedében kimutatták a glifozátot és bomlástermékét (AMPA), és a minták közel felében határérték feletti volt a koncentráció. Azt is megállapították, hogy az intenzíven művelt mezőgazdasági területeken a glofizát nem bomlott le teljesen egy év alatt (mint ahogy azt a szakirodalom írja) – a kutatók szerint ezért is kerülhetett be a talajvízbe és az első vízadó rétegbe.

A glifozát megjelenése a vizekben globális jelenség, és egyben nagy baj, mivel a vegyszer mérgező a vízi környezetre, az vízi élőlényekre. Az még nem egyértelműen bizonyított, hogy az emberre mennyire káros, de rákkeltő, mutagén, utódokat károsító és a hormonháztartást romboló hatása is lehet.

További részletek, térképek a cikkben.