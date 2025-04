450 ezer forintos büntetést kellett fizetnie egy autósnak, miután elgépelte rendszámát az autópálya-matrica megvásárlásakor

Attila még 2023. március 28-án vett egy D1-es heti autópálya-matricát telefonon, de elgépelte a rendszámát. A betűket jól írta be, de miközben az ő rendszámában 581 a három szám, nem vette észre, hogy véletlenül 851-et ütött be. A következő héten hatszor is utazott az autópályán, mint később kiderült, ezzel hat büntetést szedett össze – derül ki a Telex cikkéből.

Ha Attila időben értesült volna arról, hogy rossz rendszámra vásárolta meg véletlenül a matricát, a vonatkozó szabályok alapján mindössze 1470 forintos díj megfizetésével töröltethette volna a büntetéseket.

A szabály A (nulla) és az o (o betű) vagy az 1 (egy) és az l (kis L betű) eltévesztése után egyáltalán nincs is pótdíjfizetési kötelezettség. Ha 60 napon belül észreveszi valaki a rendszám egyéb elírását, akkor is csak 1470 forint a díj. Az elírás maximum 3 karaktert érinthet, és az ügy rendezéséhez be kell mutatni a matricavásárlást és a forgalmit.

Ebből az ártatlan helyzetből lett végül 2024. augusztus 30-án egy 450 ezer forintos pótdíjbefizetés, amire ugyan Attila ráírta a közleményben, hogy „a pótdíjat vitatjuk”, de azért fizetett. A fő probléma ugyanis az volt, hogy Attila nem értesült időben a pótdíjról, így a hat tétel az idő előrehaladtával növekedett – írja a Telex. A probléma abból adódott, hogy a személyautó Attila céges autója volt, a cég viszont időközben székhelyet változtatott, de azt Attila a forgalmijában nem vezettette át. Vagyis a gépjármű üzemben tartójánál a megfelelő cég szerepelt, de a régi székhellyel. Mint később kiderült, a NÚSZ megkísérelte a korábbi címre a kézbesítést, de sikertelenül.

Attila csak majdnem másfél évvel később, 2024 júliusában értesült először arról, hogy bírságot kapott, amikor immár a cége új címére érkezett egy felszólítás. Erre azonnal reagált írásban, ismertette a tényeket, a tévesen elírt rendszámot, és elküldte a cég székhelyének megváltoztatását igazoló cégbírósági végzést. Semmi nem segített – a hivatal ment előre, és nem méltányolta a helyzetet.