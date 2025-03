Megduplázódó bevétellel váltaná ki a szabadalmi pénzek elvesztését a Richter

A Richter sikertermék Cariprazine szabadalma 2030-ban lejár, ez pedig 800–900 millió dolláros jövedelemkiesést jelenthet majd a magyar gyógyszergyártó számára.

A neuropszichiátriában használatos készítménnyel már több mint 1,2 millió pácienst kezeltek világszerte, nagy részüket az Egyesült Államokban. A szabadalom lejárata új vállalati stratégia megalkotására ösztönözte a Richter Gedeon Nyrt. vezetőségét, ennek részleteiről számolt be Orbán Gábor vezérigazgató és a különböző üzletágak vezetői a szerdai sajtótájékoztatójukon.

Az innovatív működésünknek köszönhetően az elmúlt hat évben megdupláztuk az árbevételünket, mely egyben magasabb osztalékfizetést és szintén duplázó részvényárfolyamot eredményezett

– emelte ki Orbán.

Az elmúlt 15 évben hozott döntések – a nőgyógyászati és központi idegrendszeri betegségekkel kapcsolatos gyógyszerfejlesztések, a technológiai platformok, a földrajzi jelenlét és partnerkapcsolatok – sikeresnek bizonyultak. A globális trendek szerint az egészség és az életminőség felértékelődése a jövőben is folytatódhat, mely stabil üzleti alapot biztosít a Richter számára – vezette fel a következő tíz év stratégiáját.

A 2035-ig szóló vállalati stratégia fő kérdése, hogy a jogdíj nélküli üzlet jövedelmezősége hogyan tud a jelenlegi 10 százalékról felzárkózni a 20 százalékos iparági átlaghoz.

A stratégia fő céljai, hogy minél több országban minél több beteget érjenek el, és az innovatív új termékek mellett minél szélesebb palettán, minél megfizethetőbb gyógyszereket kínáljanak – tette hozzá.

A nőgyógyászati termékportfóliónál (WHC) a bevétel megduplázása a cél 2035-re, ehhez a vállalat új, innovatív fejlesztési irányokba indult el az elmúlt években. Ilyen irányok az endometriózis vagy a policisztás ovárium szindróma (PCOS) gyógyszeres kezelése, mely betegségek egyre több nőt érintenek, és ezekre jelenleg nem létezik kielégítő terápia – tudtuk meg Dr. Turek Péter üzletági vezetőtől. Itt az egyik új molekula fejlesztése jövőre várhatóan már a 3. klinikai fázisba léphet.

A neuropszichiátria (CNS) területén a fő kérdése, mi lesz a Cariprazine-szabadalom lejárata utáni következő nagy dobás – bár a készítménytől a következő öt évben még további bevételnövekedés várható. Itt a Richter az AbbVie-vel való együttműködését, valamint a meglévő ökoszisztémáját kiaknázva erőteljes termékportfólió kiépítésére törekszik, melynek fő célja egy új, blockbuster potenciállal rendelkező molekula kifejlesztése.

A General Medicine (GenMed) üzletágban cél a nyugat-európai terjeszkedés, valamint az árbevétel megduplázása 2035-ig.

A következő tíz évben sok innovációs szabadalom jár le, így számos potenciális belépési lehetőség adódik a Richter számára is – mondta el Dr. Kovács Bence, az üzletág vezetője. Cél, hogy a teljes palettán belül megduplázzák az új termékek arányát, mindezt minél alacsonyabb fajlagos költséggel, minél tovább „meglovagolva a lejáró szabadalmak okozta hullámokat” – tette hozzá.

A biotechnológia jelenleg a legkisebb üzletág, a terület bevételének 99 százaléka külföldről származik. Itt a kitűzött cél az, hogy 2027-re nyereséges legyen a működés, 2030-ra pedig 300 millió euró fölötti árbevételt érjen el a cég. Ezen a területen a saját fejlesztéseken túl a külföldre történő bérgyártásból is növekvő bevétel várható.

A pénzügyek terén a cél a 3,2–3,5 milliárd eurós, nem jogdíjas árbevétel elérése 2035-re, mely évi 7–8 százalékos növekedési ütemmel lenne magvalósítható. Ez a piaci 6 százalékos ütemhez képest jelentős vállalás. A tervek szerint a 200 millió euró éves alaposztalék a Cariprazine szabadalmak lejáratát követően is fenntartható lesz, sőt, 2029-ig még növekedhet is.

Az elmúlt években a kelet-közép-európai erős piaci jelenlét mellett több nyugat-európai piacon is sikerült megerősödnie a Richternek. Ám a nőgyógyászati termékek forgalmának fele az Egyesült Államokból jön, ezért ennek a piacnak az elérése és kiszolgálása a jövőben is kulcsfontosságú lesz.

A vámháborúk jelentette kockázat a többi iparági szereplőhöz képest várhatóan kevésbé érintené a magyar gyógyszergyártó óriást, ezzel nem is számoltak a következő tíz évre vonatkozó pénzügyi tervben. Bár sok múlna az esetleges vámkivetés részletein is, mert sokféle üzleti modell létezik a gyógyszeriparban

– tette hozzá Orbán Gábor vezérigazgató.

Hosszú távon inkább az amerikai-magyar kettős adóztatás jelent problémát, melytől a vállalaton belül leginkább a nőgyógyászati és biotechnológiai üzletág szenved.

Hosszú távú probléma, hogy a gyógyszerek európai árazása nem tükrözi az innovációt, így az USA piaci elérése továbbra is meghatározó ezek megtérülése szempontjából.

Végül Orbán Gábor kérdésre kifejtette, mivel járulhat hozzá a magyar kormány a Richter sikeréhez. Egyrészt innovációs ökoszisztéma építésével, azaz olyan tudományos műhelyek létrehozásával, támogatásával, melyek a Richter fő sodrába kapcsolhatók. Másrészt az ellátási láncok javításával, mely a pandémia alatt kapott kiemelt figyelmet, ám azóta túl sok konkrétum nem történt e téren, pedig bizonyos termékeknek a helyben történő előállítása kulcsfontosságú lenne. De segítség lenne az állam részéről a különböző iparági felvásárlásokban nyújtott segítség is. Végül, de nem utolsó sorban segítene az is, ha az amerikai alkotmányhoz hasonlóan a magyar alaptörvény is rendelkezne arról, hogy az export nem adóztatható meg, ellentétben az elmúlt évek hazai gyakorlatával.