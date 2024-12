Egyáltalán nincs megtakarítása a magyarok 40 százalékának – kutatás

A magyarok többsége rendelkezik ugyan megtakarítással, de a lakosság közel kétötöde úgy vág neki a karácsony előtti időszaknak, hogy egyáltalán nincsen félretett pénze – olvasható a CIB Bank közleményében.

A felnőtt lakosság nagy többsége – 62 százaléka – szokott valamilyen gyakorisággal pénzt megtakarítani, de rendszeres megtakarításra csak a magyarok 27 százaléka képes – mutatott rá a felmérés. A válaszadók 28 százaléka nyilatkozott úgy, hogy csak alkalmanként takarít meg, további 7 százalék pedig egy-egy nagyobb kiadásra tesz félre eseti jelleggel. A magyarok 38 százaléka viszont saját bevallása szerint egyáltalán nem szokott megtakarítani.

A válaszadók közel negyedének – 23 százalékának – egymillió forint alatti megtakarítása van, 21 százalékuknak pedig ennél több. Ötmillió forintnál nagyobb megtakarítási portfólióval viszont saját bevallása szerint csak a válaszadók 6 százaléka rendelkezik, 41 százalékuk viszont úgy nyilatkozott, hogy egyáltalán nem rendelkezik megtakarítással. A válaszolni nem kívánók, illetve nem tudók aránya viszont itt is elég magas, 15 százalék.

Aki félre tud tenni, az is csak keveset

A havonta félretett összegnél, és a megtakarítási portfólió méreténél is kedvezőbb helyzetben vannak a fővárosban élők, és a magasabb iskolai végzettségűek: a felsőfokú végzettségűek 21 százaléka állította például, hogy 50 ezer forintnál is nagyobb összeget képes rendszeresen félretenni. Igen nagyok a különbségek a megtakarításokban, ha a rendszeresen félretett pénzt a havi bevétel arányában vizsgáljuk. A lakosság 28 százaléka a bevétele legfeljebb 10 százalékát tudja félretenni (14 százalék pedig kevesebb, mint 5 százalékát); 10 százalék feletti megtakarításra összesen 16 százalék képes, ebből 8 százalék a jövedelme ötödénél is többet tud megspórolni.

Ahogy azt a CIB Bank két évvel ezelőtti felmérése is megállapította, a magyarokra inkább az a jellemző, hogy önállóan hoznak megtakarítási döntéseket. Örvendetes fejlemény ugyanakkor, hogy a rendszeres megtakarítók körében már csak 41 százalék azok aránya, akik kizárólag a saját ismereteikre, illetve megérzéseikre hagyatkoznak.