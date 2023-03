Hajnali rajtaütéseket tartott a GVH a kiskereskedelmi láncoknál

Az infláció féken tartása nem a Gazdasági Versenyhivatal dolga, de adódik a kérdés egy ilyen inflációs helyzetben, hogy maradhat-e passzív a hivatal. „Álláspontom szerint nem maradhat passzív” – mondta egy keddi háttérbeszélgetésen Rigó Csaba Balázs, a hatóság elnöke a Portfolio beszámolója szerint. Rigó emlékeztetett arra, hogy a tej és tartós élelmiszerek piacán zajlik gyorsított ágazati vizsgálat.

A Portfolio érdeklődésére Rigó Csaba azt is elárulta, hogy a kiskereskedelmi láncok esetében alkalmazták a hajnali rajtaütést néhány héttel ezelőtt. Bak László, a GVH elnökhelyettese ehhez annyit tett hozzá, hogy a hatóság kiválasztja az érintett termékköröket, majd elvégzi ezen termékek áreelemzését, költségelemzését, marzselemzését. Arról is beszélt, hogy egy ilyen eljárás több következménnyel járhat, de ez alapján nem szankcionálnak, nem szabnak ki bírságot. Kiad a hatóság egy jelentéstervezetet, amit társadalmi vitára bocsátanak. Ha az eljárás során olyan eseményre bukkan a hatóság, ami alapján kijelenthető, hogy versenyjogi jogsértés történt, akkor indulhat versenyfelügyeleti eljárás. Rigó összegezve a 2022-es számokat elmondta: tavaly 36 ügyben 101 vállalkozással szemben hozott döntéseket, a 22 ügyzáró döntéssel 57 vállalkozással szemben kiszabott bírság 3,7 milliárd forintot ért el.

A GVH vezetői arról is beszéltek, hogy a digitális piacok és big tech cégek felügyelete is kiemelten fontos terület, azok után, hogy életbe lépett az EU-ban a Digital Markat Acts szabályozás. Ennek keretében lehetőség van a legnagyobb digitális platformok ellenőrzésére. Az elnök emlékeztetett, hogy volt lezárt eljárás a Facebook és a Booking.com esetében idehaza, de folyamatban van a Tiktok és a Viber ellen is ilyen eljárás. A hivatal munkatársai úgy érveltek, hogy álláspontjuk szerint lehet adattal fizetni bizonyos szolgáltatások használatakor, jelen pillanatban is ezzel fizetünk a technológiai óriásoknak. Ha pedig ez a gyakorlat nem világos a fogyasztók számára, akkor kialakulhat felügyeleti eljárás – mondta az elnök.