Megérkezett az orosz fenyegetés: leállhat az egyik utolsó európai gázvezeték

A Gazprom PJSC azzal fenyegetőzik, hogy a jövő héten leállítja az Európába Ukrajnán keresztül érkező gázszállításokat, miközben a hideg téli hőmérséklet arra készteti az európaiakat, hogy elkezdjék megcsapolni a gáztárolóikat. Mindez egészen más helyzetbe hozza Magyarországot is, amely Ukrajna felől is importálhatna gázt, de a Török Áramlat maradna így az egyetlen még aktív európai tranzitútvonal – írja a Napi.hu.

Az orosz gázóriás kedden arra figyelmeztetett, hogy álláspontja szerint a tranzitmennyiség egy része nem jut el a moldáviai fogyasztókhoz, tehát ezzel egyenlő arányban csökkenti az Ukrajnába irányuló exportját. Az útvonalat az Európába irányuló további szállításra is használják, de már most is jóval kisebb kapacitáson, mint az orosz-ukrán háború előtt.

Az ukrajnai útvonal az utolsó megmaradt vezeték, amely még orosz gázt szállít Nyugat-Európába, mivel Moszkva a háború előtt fokozatosan csökkentette a kontinens ellátását. A kereskedők és a politikai döntéshozók arra számítottak, hogy ezen a vonalon is visszafogják az áramlást.

Európában attól tartanak, hogy a Moldovával kapcsolatos probléma egy teljes leállás kezdetét jelentheti, mivel a szerződéses záradékok és a szabályozás körüli viták jellemzik az Oroszország és a Nyugat közötti gazdasági kapcsolatok összeomlását. Még ha a szokásosnál teljesebb készletek nyújtanak is némi puffert, az orosz gáz nélküli tél kihívást jelentene Európa számára – idézi a portál a Bloomberg cikkét.

A Gazprom számításai szerint Ukrajna eddig 52,52 millió köbméter Moldovának szánt gázt nem továbbított a szomszédos országba. Ha ezek az egyensúlyhiányok fennmaradnak, a Gazprom november 28-án 10 órától megkezdi az Ukrajnába irányuló gázszállítások csökkentését. Az orosz cég jelenleg napi mintegy 43 millió köbmétert küld Európába Ukrajnán keresztül – ez az utolsó megmaradt útvonal a nyugat-európai piacokra.

Ha a Gazprom leállítja az ukrajnai tranzitot, akkor egyetlen gázvezeték, a Török Áramlat marad meg, amelyik Magyarországig szállít földgázt. Vészhelyzetben felértékelheti a magyar hálózatot az orosz korlátozás.