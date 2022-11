Most érkezik a valódi energiasokk, előre küldik a januári számlákat a szolgáltatók

A megnövekedett inflációs és energiaköltségeket a vállalkozások nem tudják hasraütés-szerűen és egységesen beépíteni az árakba, a megrendelők pedig egyre hangsúlyosabban figyelik a beszállítóik stabilitását – nyilatkozta a vg.hu-nak Gaszt Attila iparszakértő.

Eddig csak energiahiszti volt, az igazi sokk a napokban érkezik – jelentette ki a portálnak Gaszt Attila. A szerszám- és alkatrészgyártással, műanyagfröccsöntéssel foglalkozó, érdi GIA Form ügyvezető-tulajdonosa arra utalt, hogy számos vállalkozás csak most szembesül a brutális számlákkal, a januárra leszerződött energiamennyiség árával, amelyet majd utólagos elszámolás keretében korrigálnak a valós fogyasztástól és a tőzsdei ártól függően. Mint azt lapunk is megírta: a versenypiaci ügyfelek, vagyis a vállalatok új tőzsdei áras gáz-, és áramszerződései esetén a fizetés két hónappal előre került. A januári fogyasztásról már decemberben kiküldenek egy előlegszámlát a szolgáltatók. Ezen egy becsült összeg szerepel, amit be kell fizetni, majd január végén érkezik a végszámla, amely a különbözetet tartalmazza.

Szerinte a mostani szituáció nehezebb, mint a világjárvánnyal megjelenő káosz. Azt a problémát ugyanis mindenki meg akarta oldani, a mostanit viszont, úgy érzi, nem feltétlenül, hiszen több szegmensben is hatalmas extraprofitot realizálhatnak az elszabaduló energiaárak miatt.

„Azt egyetlen ügyfelünk sem várhatja el, hogy veszteséggel gyártsunk, mert akkor nem sokáig maradunk nyitva” – hangsúlyozta Gaszt, aki azt is elárulta, a termékek árában az energia eddig 3-5 százalékos szerepet játszott termékportfóliótól függően, ez most megnégyszereződött. A vállalat éppen ezért diverzifikáltan emel árat, hiszen bizonyos termékeknél csak 4-5 százalékos pluszt jelent az energia drágulása, másnál viszont akár 40-50 százalékot.

A megemelkedett rezsiköltségek és az elszabaduló élelmiszerárak ellensúlyozása, továbbá a szakképzett munkaerő megtartása érdekében szükségszerű bért emelni. Ha viszont egy vállalatnak a megemelt bérek mellett a törlesztőrészleteket is utalnia kell ebben a helyzetben, könnyen előfordulhat, hogy nem marad pénze a megemelkedett energiaszámlák kifizetésére, ennek következtében lekapcsolják a hálózatról, azaz kénytelen beszüntetni a gyártást és szállításképtelenné válik, rosszabb esetben tönkre is megy. Az iparszakértő úgy látja, a megrendelők is egyre hangsúlyosabban figyelik a beszállítók stabilitását, hogy olyan cégekkel működjenek együtt, amelyek képesek kifizetni a három-ötszörös elektromosáram- és az akár tízszeres gázszámlát.