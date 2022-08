Mutatjuk mivel számoljon, aki régi katáról új ekhóra váltana

Adózási egérutakat jelentett be a Pénzügyminisztérium

Az egyszerűsített közteherviselés hozzájárulás (ekho) mértéke 13 százalékponttal csökken, szeptembertől ugyanis megszűnik az úgynevezett kifizetői ekho – közölte a Pénzügyminisztérium (PM) kedden. Vagyis a foglalkoztatókat nem terheli külön adóteher az ekhós bérrésznél, csak az ekhósan foglalkoztatottaktól kell levonni szeptembertől az eddigi 15 százalékos ekhót. Másképp fogalmazva olcsóbbá válik az ekhósok foglalkoztatása. Viszont abban nincs változás, hogy legalább a minimálbér után meg kell fizetni a teljes közterhet (15 százalék szja és 18,5 százalék tb, valamint a kifizetőt terhelő 13 százalék szocho).

Az ekho csökkentése csak egy szűk körnek nyújt segítséget, de ennek a szűk körnek érezhető adókönnyítést jelent – mondta a VG-nek Czoboly Gergely, a Jalsovszky Ügyvédi Iroda adószakértője. Az ekhót főképp művészeti tevékenységet végző magánszemélyek, írók, újságírók, művészek, illetve az előadásokban segédkező szakmák képviselői (például hangmérnökök, díszletezők, statiszták, sminkesek, jelmezkészítők) választhatják, „normál foglalkozás” mellett évi 60 millió forintos bevételig.

Azt is végigvették aszakértővel, hogy a katához képest kinek lehet kedvezőbb ekhóra váltani a fenti körből, és kinek nem.

Például aki alacsonyabb, havi 250 ezer forintos, azaz éves szinten 3 millió forintnak megfelelő bevételre tett szert, annak katásként ki kellett fizetnie az évi 650 ezer forintos adóterhet, függetlenül attól, hogy mennyi bevétele volt. Az ő esetükben a régi ekhós szabályok alapján picit rosszabbul jártak volna, az új ekhós szabályokkal viszont 200 ezer forint pluszba kerülnek, tehát ez esetben mintegy 300 ezer forintos adócsökkentésről beszélhetünk.

Az ellenpélda, amikor 12 millió forintos árbevétellel, sok kifizetővel és 3 millió forint alatti megbízásokkal számolunk. Ekkor az új ekhoszabályokkal is sokkal rosszabbul jár az adózó, mint ha eddig katázott. Eddig ugyanis 12 millió forintra is csak évi 650 ezer forint közterhet kellett kifizetnie, mivel egyetlenegy kifizető esetén sem kellett a 40 százalékos büntetőadót alkalmazni. Tehát megmaradt 11 millió 350 ezer forint. De az új ekhóval is 1 millió 150 ezer forintos vesztesége keletkezik.

A másik véglet, amikor egyetlenegy kifizetőtől van 12 millió forint bevétel, ekkor a kifizetőnél 40 százalékos különadó jelentkezik. Értelemszerűen ha 12 millió forintot akar kifizetni – a 40 százalékos adó megfizetése mellett –, ténylegesen az ő esetében csak 9 millió 428 ezer forintot tudott bevételként realizálni, ebből jött le a 650 ezer forintos kata, így tehát maradt 8 millió 778 ezer forint volt. Ebben a helyzetben a régi ekhós szabályok is kedvezőbbek lettek volna az adózóra nézve, az új szabályokkal viszont nagyon jól jár, majdnem 1 millió 421 ezer forinttal több maradhat meg neki, mint a katázva.

Az egyes egyszerűsített közteherviselést lehetővé tévő rendelkezések alkalmazásáról szóló kedden megjelent kormányrendelet (amiben a kifizetői ekho eltörlése található) egyébként úgy tűnik, ideiglenes intézkedés. A rendelet ugyanis a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti. Ez a törvény pedig a jelen állapot szerint 2022. november 1-jén hatályát veszti. Vagyis egyelőre úgy tűnik, hogy csak két hónapig élhet az ekhós adókönnyítés.