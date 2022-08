Trükkösen intézik a boltok, hogy ne fájjon úgy az infláció

Sok esetben a csomagolások átalakításával, illetve a kiszerelésekkel trükközve érik el a boltok, hogy egyes termékeknél kevésbé látványosan érvényesüljön az inflációs hatás az élelmiszerboltokban – hívta fel a figyelmet a Napi.hu, amely a zsugorflációnak van legrammozásnak nevezett módszer vizsgálatával példákon keresztül mutatta be a jelenséget.

A zsugorfláció lényegében egy kedélyjavító szolgáltatás. A lap ezt egy egyszerű példán keresztül magyarázta el.

Ha egy csokoládé egy kilogrammra vetített egységára 1000 forint, akkor a 100 grammos csokoládét 100 forintért lehet megvenni, a 80 grammos kiszerelést pedig 80 forintért. Amikor a csokoládé kilós ára 1200 forintra emelkedik, akkor egy 100 grammos darab már 120 forintba kerül. Itt jön a képbe a csomagolás: ha a terméket 80 grammonként kezdik árulni, akkor máris csak 96 forint az ár. A boltok ilyenkor a 4 forint különbözetet jellemzően haszonként tudják elkönyvelni, és inkább 100 forintra árazzák a kisebb csomagolást, miközben a rutinvásárló az áremelkedést akár észre sem veszi.

A lap vizsgálatai alapján ezt a módszert az áruházak a leggyakrabban a sajátmárkás termékeken tudják alkalmazni, de más termékcsoportok is bekerülhetnek a kalapba. A lap szerint leginkább a pékáruk súlya, illetve kiszerelése változott az elmúlt másfél évben, mióta az infláció intenzívebbé vált.

Külön igaz ez az előrecsomagolt toast kenyerekre, amelyeket 2019-ben még 87,2 százalékban 500 grammos kiszerelésben árultak a boltok, mostanra azonban a leggyakoribb csomagolás a 350 grammos lett.

Ugyanez igaz a helyben sütött vagy pékségtől megvett és viszonteladott kenyerekre is: korábban a kínálatokat uralták a félkilós kenyerek, mostanra viszont már itt is inkább a 350 grammos változatok teszik ki a portéka 50 százalékát a legtöbb nagyobb üzletben. Megfigyelhető egyúttal az is, hogy kevesebb lett a hagyományos fehér, félbarna, illetve rozskenyér, és valamivel elterjedtebbé váltak a különböző szezámmagos, de még a kenderes kenyerek is.

A feldolgozott tejtermékeknél a joghurtok és a tejfölök mentek össze a leginkább, de a korábbi 150 milliliteres főzőtejszíneket is felváltották a kisebb szériák.

A téliszalámik piacán ugyan a 100 grammos kiszerelés maradt az etalon, de a paprikás szalámiknál, vastagkolbászoknál, valamint a fantáziadúsabb nevű csemege paprikás szalámiknál már szintén megjelentek a 80 grammos kiszerelések. Sőt, a lap szerint a július 11-én kezdődő héten már 70 grammos termék is megjelent az egyik hazai bolthálózat polcain.