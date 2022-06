2022 végéig lehet igényelni a falusi csokot

Részben a falusi családi otthonteremtési kedvezmény (csok) eredményessége, részben mert a kistelepülések egy jelentős részén még mindig csökken a népességszám, a kormány egyelőre ez év december 31-ig meghosszabbította a falusi csok igénylésének lehetőségét – mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos szerdán Budapesten sajtótájékoztatón.

Gyopáros Alpár felidézte, a falusi csok a Magyar falu program része, amely 2019-ben a falvakban élő emberek életminőségének javítása érdekében indult, hosszú távú célja pedig az volt, hogy megmentsék azokat a településeket, amelyeken rohamosan csökkent a népességszám az elmúlt évtizedekben.

A falusi csok azokra a kistelepülésekre terjed ki, amelyek népessége az elmúlt évtizedekben jellemzően csökkent vagy stagnált, együttesen 2678 ilyen település van az országban, ezek mindegyikében a lélekszám 5000 alatti.

Hozzátette, gyermekvállalástól függően akár 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást is igénybe vehettek, vehetnek azok a családok, amelyek az érintett településeken teremtik meg az otthonukat. Arra is kitért, hogy a falusi csok az újépítésű ingatlanok vásárlása mellett használt ingatlanok vásárláshoz, bővítéséhez, felújításához, korszerűsítéséhez is igényelhető.

Gyopáros Alpár elmondta, hogy mindezek mellett a falusi csokos településeken élni lehet az áfa-visszatérítés lehetőségével is, maximum 5 millió forint értékben.

A kormánybiztos a falusi csok eredményei között említette, hogy ezt a speciális otthonteremtési és családtámogatási formát 2019. júliusi indulása óta több mint 31 ezer család igényelte, összesen 170 milliárd forint értékben.

Arra is rámutatott, hogy ez alatt a körülbelül két év alatt a falusi csokos kistelepülések közül 1223-ban megállt a népességfogyás, sőt döntő többségükben emelkedést tapasztaltak.

