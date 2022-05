A valaha volt legnagyobb összegű magyar közbeszerzés lehet a 35 éves autópálya-koncesszió

Az OpenTender kimutatása szerint a legnagyobb összegű magyar közbeszerzés lehet 2010 óta a 35 éves autópályakoncasszió elnyerésére kiírt pályázat, amely 14,4 milliárd eurós, azaz mostani árakon mintegy 5,5 ezer milliárd forintos megbízást hozott a nyertes konzorciumnak – írta a G7. Sőt, Európában sem találtak sok ilyen nagy összegű közbeszerzést: 2010 óta a magyar sztrádakoncessziónál csupán öt nagyobb értékű tenderben hirdettek nyertest az Európai Unió hivatalos közbeszerzési lapjában.

Rogán Antal miniszter pénteken jelentette be, hogy a pályázatot, a Themis magántőkelap vezette konzorcium nyerte el. A Themis tagjai a Mészáros Lőrinc-féle Konzum PE Magántőkealap, a szintén Mészáros Lőrinc többségi tulajdonába tartozó Opus Global Nyrt., az Opus Bridge és New way magántőkealapok, valamint további három magántőkealap: a Cronus, a Via és a Vesta. Rogán Antal a portál szerint lényegében megerősítette, hogy Mészáros Lőrinc és Szíjj László áll a nyertes magántőkealapok mögött, a későbbi esetleges tulajdonosváltozásokról azonban nem fogunk értesülni, ha az érintettek ezt nem akarják.

A G7 kiemelte, esélyünk sem lesz annak megállapítására, hogy ezek a cégek mennyit keresnek majd az autópályaüzleten, hiszen az alapok gazdálkodása és tulajdonosi struktúrája is hétpecsétes titok.

Az 5,5 ezer milliárd úgy jön ki, hogy évente és kilométerenként a Mészáros-alapok évente – jelenlegi árakon – nettó 96,2 millió forintot kapnak a sztrádahálózat üzemeltetésére 35 éven keresztül. A tender kiírása szerint 1662 kilométer kerül a győzteshez, amelyből 272 kilométer még nem létezik, ezt neki kell megépítenie. Egy térképen azt is megmutatták, melyik autópályák kerültek be a tenderbe.

Hozzátették, mivel a hivatalos közbeszerzési portálon elérhető összegzésben 1662 kilométer szerepel, kiegészítve 381 kilométer opcióval, az általuk számított mintegy 5,5 ezer milliárd forint inkább óvatos becslésnek tekinthető. Ha az opcióval is élnek, további sok százmilliárddal nőhet a bevétel.

A portál próbálta körbejárni, mennyire lehet jó üzlet a koncesszió, milyen kockázatai vannak, milyen költségei lehetnek, és mennyi nyereséget termelhet. Arra jutottak, hogy ha a finanszírozás költségeit nem veszik figyelembe, akkor

nagyságrendileg 30 százalékos profittal számolhat a sztrádakoncessziót elnyerő Mészáros-Szíjj páros, ami mai áron évi 46 milliárd forint.

A finanszírozás költsége természetesen alapvetően befolyásolja majd, hogy ez ténylegesen mennyi lesz. Úgy becsülték, a felújítások és új utak építése miatt az első évtizedben nagyságrendileg kétezer milliárd forintot kell invesztálni.

Európában sem igen van a cikk szerint magántulajdonú, koncessziós autópálya-társaság, ami nagyobb lenne a nyertesekénél. Csupán két céget találtak hasonló súlycsoportban, az APRR nevű francia társaságot, 1875 kilométeres hálózatával és az Autostrade per l’Italia S.p.A.-t Olaszországban, 2854 kilométeres hálózatával.