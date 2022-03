Csányi Sándor OTP-vezér: Jól teljesítettünk tavaly

Jól teljesítettünk, nem szeretnénk szó nélkül elmenni a tavalyi eredmény mellett – mondta a Portffolio.hu tudósítása szerint az OTP vezérigazgatója, Csányi Sándor péntek reggeli sajtótájékoztatóján. Az apropó, hogy az OTP péntek hajnalban tette közzé legfrissebb beszámolóját, amiből kiderült, hogy tavaly rekordszintre emelkedett a bankcsoport bevétele és profitja, a tőkehelyzet pedig erős, de az is, hogy a bankcsoportnak nem elhanyagolható kitettsége van Ukrajnában és Oroszországban – fogalmazott a szaklap.

Csányi Sándor értékelése szerint is rekorderedményt ért el tavaly az OTP, amit ő két tényezőnek tud be, annak, hogy nőtt a működési eredmény és drasztikusan csökkent a céltartalék. A bank tőkemegfelelése kimagaslik a magyar mezőnyből, de a régióban is kiemelkedő, likviditási szempontból a bank rendkívül stabil. Az operatív likviditási tartalék 3341 milliárd forint.

Nemcsak Magyarországon, de a többi operációban is jól teljesített az OTP – tette hozzá Bencsik László vezérigazgató-helyettes. Szerbiában volt a legnagyobb a növekedés, négyszeresére nőtt az eredmény, de kiemelkedő volt Horvátország, Oroszország és Ukrajna is. A gazdasági környezet kedvezően alakult, dinamikus volt a gazdasági növekedés. A tartalékolásban is konzervatív volt az OTP, más régiós bankokhoz képest is. A nem teljesítő hitelek aránya folyamatosan csökken.

Dúl a háború, más problémát nem látunk,

mondta Csányi Sándor. Oroszország is érintett a szankciók miatt, a kollégák ott is helytállnak, rubellikviditása van a banknak, a probléma a dollárlikviditás drága elérhetősége – tette hozzá.

Bízik benne, hogy nem a magyar kisbefektetők adták el OTP-részvényeiket, hiszen semmi nem indokolta az áresést, ami bekövetkezett. Bíznak abban, hogy a tegnapi áremelkedés nem csak átmeneti volt. A számok is azt mutatják, hogy a külföldi befektetők adtak el az elmúlt hetek esésében. A bankvezér arra számít, hogy mindkét országban, azaz Oroszországban és Ukrajnában is hosszú távon jelen tud maradni az OTP.

A kiemelt kép 2020-ban készült.