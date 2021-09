Szemkápráztató mindenes: itt a HUAWEI legújabb táblagépe (x)

Tanulás, munka és szórakozás egyetlen vékony, de sokat tudó eszközben: a HUAWEI olyan svájci bicskát alkotott a MatePad 11 formájában, amely tökéletes társ lehet otthon, az irodában, az iskolában vagy út közben.

A nyár és a kora ősz még biztosan sokszor csábít mindenkit arra, hogy kilépjen a lakásból, de közben bármikor beeshet egy kis munka. Persze szeptemberben már sokan ülnek vissza az iskolapadba is, ahogy az irodákba (vagy épp az otthoni irodákba) is visszatér mindenki. Manapság viszont már egyik helyszínen sem szívesen köti magát valaki egy óriási asztali géphez, vagy régi, gyorsan lemerülő, nehézkes laptophoz. Szerencsére a tabletek ma már gyakorlatilag teljeskörűen át tudják venni a fenti helyzetek feladatait: bár könnyűek és vékonyak, tudásuk kiválóan kiszolgálja a munkát, tanulást és szórakozást, ráadásul okos kiegészítőkkel tényleg mindenre képesek.

Látvány és hangzás terén a maximum

Az új HUAWEI MatePad 11 könnyebb még fél kilónál is, mégis egy 2560×1600 képpont felbontású kijelzővel rendelkezik – tehát részletesebb megjelenítést kínál még az átlagos laptopoknál és monitoroknál is. Ráadásul az IPS LCD panel 120Hz képfrissítést kapott: ennek előnyét akkor lehet megtapasztalni, ha például valamilyen játékot futtatunk, de akár a képernyő tartalmának görgetésénél is rácsodálkozhatunk, mennyire simán úszik el előttünk minden tartalom. Ráadásul, még a kijelzőnél maradva, a DCI-P3 színskála gyönyörű, valósághű színeket ad, és külön technológia gondoskodik arról, hogy a kék fény és a villódzás visszafogásával a látásunkat is kíméljük, ne úgy álljunk fel egy munkanap végén, hogy úgy érezzük, mintha vörösen égnének a szemeink.

Játék, filmnézés, de akár a munka közbeni videókonferenciák alatt is fontos a kép mellett a hang minősége: a MatePad 11 esetében itt sem lehet gond, ugyanis a négy hangszórós sztereó hangrendszert a szakma csúcsát jelentő Harman Kardon segítségével kalibrálták. Apropó, munka: a HUAWEI által kifejlesztett többképernyős együttműködés üzemmódban azt is megtehetjük, hogy a tabletet pillanatok alatt összekössük egy HUAWEI PC-vel, ahol a MatePad 11 másodlagos kijelzőként vagy rajztáblaként is működhet, így aztán valóságos parancsnoki híddá alakítja az irodai asztalt.

Kényelmes és sokoldalú munkatárs

Maradjunk még az irodánál: természetesen egy tablet néha kevés lehet, ha valamilyen komolyabb feladatot kell megoldanunk, de a MatePad 11-hez csatlakoztatható mágneses billentyűzet és érintőceruza is, így aztán már nincs határa annak, mi mindent tudunk megoldani ezen a légies eszközön. A tableten a legújabb operációs rendszer, a HarmonyOS 2.0 változata fut, amelyhez elérhetőek a legnépszerűbb alkalmazások – például a Microsoft Office is, amelyet a mágneses billentyűzettel úgy használhatunk, mint bármilyen asztali gépet vagy laptopot.

Ha pedig csak pár jegyzet lefirkantására van szükség, a második generációs M-Pencil érintőceruza lesz a legjobb barátunk: a platinával bevont tollhegy könnyen siklik a kijelzőn, ráadásul emberi érzékekkel követhetetlenül kicsi a késleltetés is, így teljesen olyan érzés a gyors jegyzetelés, mintha papírra tennénk. Ha angolul jegyzetelünk, akkor az eszköz a kézzel írt szavakat valós időben még digitális szöveggé alakítja, tehát egy megbeszélés vagy egy iskolai előadás alatt készített jegyzet azonnal szerkeszthető, továbbküldhető dokumentummá változik.

Ha pedig vége a munkaidőnek vagy a tanóráknak, kedvünkre válogathatunk az AppGallery kínálatában játékok és szórakoztató alkalmazások között, de a tabletre ugyanúgy “felfér” a Netflix, a Spotify, a YouTube is, tehát nincs határa annak, mi mindent tehetünk meg a MatePad 11 segítségével. Talán egyedül alvás közben nem akarjuk majd használni – bár egyébként sokféle alvásfigyelő app érhető el, amely még ilyenkor is jó szolgálatot tesz. A következő reggel pedig újra kézbe lehet fogni ezt a sokoldalú tabletet, hogy újra segítsen a nap összes feladatában és szórakozásában.