A boltosoknak nem lesz könnyű betartani a négyzetméter-szabályokat

A boltosok lesznek felelősek a nyitás utáni járványügyi szabályok betartásáért, ám technikailag nem lesz könnyű feladat, hogy ezeknek érvényt szerezzenek.

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint továbbra is figyelemmel kell lenni a súlyos járványhelyzetre. A védekezést segítheti, hogy a nyitva tartás kitolása és a négyzetméter alapú korlátozás csökkenteni fogja a zsúfoltságot.

Vámos György a ATV Start című műsorában arról is beszélt, hogy a boltosok kötelessége lesz a rendőrséget értesíteni, ha valaki a felszólítás ellenére bemegy a boltba. Azt is hangsúlyozta, hogy kisboltokban is meg kell ezt oldani a kérdést. Kötelező feliratot elhelyezni, hogy egyszerre hány vevő tartózkodhat az üzletben. Azt tapasztalják, hogy a vásárlók többsége követi a jogszabályokat.

Kereskedelmi hatóság (jegyző), rendőrség ellenőrzi a szabályok betartását. Ha egy boltos minden tőle elvárhatót megtesz, akkor nem büntethető.

Hibák esetén azonban százezertől egymillió forintig is terjedhet a büntetés, valamint egy naptól egy évig terjedő időszakra bezárható a kereskedelmi egység szolgáltató vétkessége esetén – mondta a szankciókról a főtitkár.

Vámos György azt javasolta, hogy a nyitó üzletekben is legyen mindenki nagyon óvatos, a vásárlók lehetőleg ne menjenek be a próbafülkékbe, és ne használják a lifteket.