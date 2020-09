Mik az építkezés rejtett költségei?

Amikor egy család életében elérkezik az a pont, hogy építkezésbe kezdenek, próbálnak a lehető legpontosabb számításokat végezni a kiadásokról, de ez még a legtapasztaltabb szakembereknek is kihívást jelent az esetek többségében. Hiába lehet nagyjából tudni, hogy mekkora összeget emésztenek majd fel a munkálatok, a kivitelezés alatt módosulhatnak a tervek, és olyan előre nem látott problémákat is ki kell küszöbölni, melyek akár százezres nagyságrendet is dobhatnak a költségeken. Most ezeket a rejtett kiadásokat próbáltuk meg összeszedni.

Szinte képtelenség forintra pontosan megbecsülni, mennyibe kerül összesen egy ház felépítése, a költségvetés számos tényezőtől változhat az utolsó munkafolyamatok befejezéséig. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a tervezett kiadásokra nem szabad az összes félretett pénzünket rászánni, mindenképpen hagyni kell tartalékot arra az esetre, ha többletköltség keletkezne. Erre pedig jó esély mutatkozik. A legnagyobb hibákat a tervezéskor lehet elkövetni, mert az átlagemberek olyan dolgokon szeretnének spórolni, amin valójában nem igazán lehet, holott a másik oldalon ugyanakkor olyan dolgokba is beruháznak, amit másként is meg lehetne oldani. Ráadásul mivel egy életre szóló projektről van szó, érdemes az arany középutat választani, hogy évtizedekig olyan ingatlanban éljünk, amit őszintén nevezhetünk az otthonunknak. Mesterház program A Wienerberger Mesterház programja díjmentes segítséget biztosít a tervezéstől a kivitelezés végéig, tehát nem futhatsz bele kellemetlen meglepetésekbe. A programról minden hasznos információ megtalálható itt, azonban érdemes megemlíteni, hogy a vállalat építészmérnökei például ingyen kiszámolják a szükséges anyagmennyiséget falazat, födém és tetőcserép esetén is, legyen szó bármely, a Wienerberger által forgalmazott termékről. Az építkezés esetében ugyan a tervezéstől az utolsó lépésekig minden úgy zajlik, ahogyan mi szeretnénk, de éppen azért kell tapasztalt, megbízható és jó referenciákkal rendelkező szakembereket felfogadni, hogy már a legelején tájékoztassanak az összes felmerülő költségről, ami sok esetben csak idő közben kerül elő. Már a telekvásárlásnál merülhetnek fel komolyabb költségek, amivel nem feltétlen számol az építkező. Az ügyvéd, a földmérő és az átíratás helyszíntől függően akár százezer forintos nagyságra is rúghat. A közművesítés által jelentett kiadásokat szintén érdemes előre pontosan kiszámolni, mert a végösszegben itt is százezres nagyságú különbségek keletkezhetnek. És amennyiben banki hitelt veszünk igénybe az építkezéshez, szintén fontos kalkulálni az ügyintézés során felmerülő költségekkel, amely a felvett összegtől függően változhat. Ami a kivitelezést illeti, sok olyan további rejtett költség van, amiről sokan nem kapnak megfelelő tájékoztatást időben. Ilyen például a kerítésépítés, a járda és gépkocsibeálló készítése vagy a parkosítás, de ott van még mellettük a kaputelefon, a riasztórendszer vagy a külső világítás kiépítése is. Sőt, a beépített bútorok költségeiről is gyakran elfeledkeznek a tervezők, és mindez akár azt is eredményezheti, hogy az eredetileg tervezett építési költségeken felül még minimum 20-30 százalék körüli összeget rá kell szánnunk az új otthonunkra. Mindent összegezve a szakma legjobbjai azt szokták mondani, készüljünk mindig a legrosszabbra, és akkor nem érhet meglepetés bennünket. Ugyanakkor sokat segíthetünk a saját helyzetünkön, ha tényleg olyan céget, vállalkozót bízunk meg házunk felépítésével, akinek korábbi munkáival mások már maradéktalanul elégedettek voltak, és kitűnő referenciákkal rendelkeznek. Szponzorált tartalom A cikk a Wienerberger támogatásával készült. Kiemelt kép: Getty Images