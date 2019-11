Az LMP szerint saját politikusai gátolták a párt 2018-as kampányát

Újabb érdekes részletet tárt fel a Magyar Narancs Ron Werber és az LMP szakítással végződő, amúgy se hosszú kapcsolatáról.

A történet magja a következő: Ron Werber és az LMP vezetése korábban megállapodtak abban, hogy az izraeli tanácsadó segíti majd a párt 2018-as kampányát, a felek azonban idejekorán összerúgták a port, és a tanácsadó távozott. Viszont az LMP nem fizette ki a Werber szerződésbe foglalt tiszteletdíját, amiért a szakember pert indított, ez végződött nemrég egyébként közös megállapodással, melynek értelmében az LMP 21,7 millió forintot fizet a Werbernek.

Most az az új elem a történetben, hogy az LMP akceptálta azokat okokat, amiket Werber elővezett a 2018-as választások előtt írt levelében, és amelyek miatt aztán fel is mondta a megállapodást.

Ezek szerint

az LMP vezetése rendszeresen megkerülte Werbert olyan ügyekben, melyek irányításával eredetileg őt bízták meg

folyamatos késésben voltak, minden döntést az utolsó pillanatra hagytak,

, ezzel „kulcsfontosságú kampányeseményeket téve középszerűvé, hatástalanná

Werber álláspontja szerint ezzel ellehetetlenítették az együttműködést, ráadásul „jelentősen csökkentik, de mindenképp veszélyeztetik a választási eredmények sikerét”.

A Magyar Narancs mindebből arra a következtetésre jut, hogy

párt jelenlegi vezetése tehát elismerte, hogy az LMP egy évvel ezelőtti irányítói akadályozták a 2018-as választási kampányt. A saját kampányukat.

Ungár Péter a lap megkeresésére nem kívánta kommentálni a megállapodást.

Azt ugyanakkor hozzá kell tenni mindehhez, hogy werberi szakértelem ide, vagy oda, az LMP így is története legjobb választási eredményét érte el 2018-ban, több mint 400 ezer szavazatukkal bőven meghaladva a 2010-as és 2014-es támogatást. Az persze most már soha nem fog kiderülni, hogy mi lett volna ha Ron Werber tanácsait is megfogadják az LMP-ben.

Érdekes, hogy tegnap szintén az LMP tavalyi kampányát illetően jelent meg egy másik, elgondolkodtató történet:

Kiemelt kép: Farkas Norbert/24.hu