New York államban betiltották az ízesített e-cigit

New York államban kedden betiltották az ízesített elektromos cigarettákat az elmúlt napokban kiderült egészségügyi kockázatok miatt. A döntést New York állam közegészségügyi és egészségszabályozási tanácsa hozta meg, melynek soron kívüli összehívását Andrew Cuomo kormányzó kezdeményezte. New York állam néhány nappal azt követően döntött az ügyben, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, a következő hónapban a szövetségi kormány fellép az ízesített elektromos cigaretták forgalmazása ellen – emlékeztet az MTI.

Cuomo közleményben tudatta: New York nem fog várni arra, hogy a szövetségi kormány cselekedjen. A demokrata kormányzó azt írta, az ízesített elektromos cigaretták betiltásával közegészségügyi intézkedést hoznak, és ezzel meghatározhatatlan számú fiatalt igyekeznek megakadályozni abban, hogy egy életre rákapjon a drága, az egészségre káros és potenciálisan halálos szokásra.

Hét ember halála világított rá, milyen keveset tudunk az e-cigarettáról Sorra szedi áldozatait az e-cigaretta az Amerikai Egyesült Államokban, és egyelőre senki nem tudja, hogy miért. A legnagyobb veszélynek a fiatalok vannak kitéve, akik közül egyre többen szoknak rá a füstölésre az ízesített liquidek miatt.

New York állam közegészségügyi osztályának adatai szerint a végzős középiskolások negyven százaléka szív elektromos cigarettát. Az Egyesült Államokban az ilyen termékek árusítása különösen tiltott a kiskorúaknak, az államok többségében az e-cigaretták vásárlásának korhatára 18 és 21 év között mozog.

A tilalom ugyan azonnali hatállyal lép életbe, betartásának ellenőrzése csupán két hét múlva kezdődik. Egy másik államban, Michiganben már korábban döntés született az ízesített elektromos cigaretták egy részének betiltásáról, de az a tilalom még nem lépett hatályba.

A politikusok helyi szinten cselekvést szorgalmaznak, mert attól tartanak, hogy az e-cigaretták egészségügyi válságot okoznak. Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központok (CDC) adatai szerint a közelmúltban több mint 380 embernél jelentkeztek komoly tüdőgyógyászati tünetek azt követően, hogy elektromos cigarettát szívtak. Kaliforniában kedden hunyt el a hetedik ilyen beteg.

