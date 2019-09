Hét ember halála világított rá, milyen keveset tudunk az e-cigarettáról

Egyetlen használat után is károsít az e-cigaretta

Legkevesebb 7 ember meghalt és további 380 bizonyítottan vagy nagy valószínűséggel az e-cigaretta használata miatt betegedett meg az utóbbi hónapokban az Amerikai Egyesült Államokban. A kórházba szállított páciensek jórészt ugyanazokra a tünetekre panaszkodtak: nehéz légzés, köhögés, mellkasi fájdalom, fáradtság, hányás és láz.

Az eseteket egyelőre hatalmas rejtély és kétségbeesettség övezi. Az e-cigarettákat eleinte úgy reklámozták, hogy segít leszokni a dohányzásról, de mivel egy viszonylag új termékről van szó, még a tudósok sincsenek teljesen tisztában azzal, hogy hosszú távon milyen negatív egészségügyi hatásai vannak.

A mostani események viszont rávilágítanak a kíméletlen valóságra.

A lehetséges gyilkosok: THC és d-alfa-tokoferil-acetát

Az orvosok és a kutatók jelenleg is fáradhatatlanul azon dolgoznak, hogy rájöjjenek, egy mérgező anyag áll-e a tömeges megbetegedések hátterében, vagy a túlzott használat vezethet akár halálhoz is.

Ez azért is kifejezetten nehéz, mert bár a cigarettában lévő káros anyagokról egy egészen terjedelmes listát állítottak össze az elmúlt évtizedekben a hozzáértők, az e-cigiről meglehetősen keveset tudni. Az sem könnyíti meg az ügyet, hogy ezeknek a termékeknek a zöme több fokozatban is működésbe hozható, ami értelemszerűen változtatja a hatásukat is.

Az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Felügyeletet (FDA) most próbálja összeírni, hogy pontosan milyen anyagok lehetnek az e-cigarettákban.

A problémát okozhatják a nikotintartalmú liquidek, melyek általában növényi glicerin és propilén-glikol kombinációjából állnak, és képesek lehetnek önmagukban fertőzést okozni a tüdőben, még akkor is, ha nem tartalmaznak egyáltalán ízesítőt.

Az ízesítők károkozó hatása megint más, mert teljesen másként hatnak belélegezve, mint mondjuk lenyelve. Jó példa a vaníliaízesítő, ami teljesen biztonságos szájon át fogyasztva, de e-cigarettában ugyanez már nem mondható el róla. Egyes ízesítők ugyanis hő hatására lebomlanak, ilyenkor pedig olyan molekulák képződnek, amiket egyébként a folyadék nem is tartalmaz.

Ami biztos, hogy a betegek 80 százaléka a több amerikai államban is legálisan kapható marihuánás liquiddel használta az e-cigarettát. Ezzel egyrészt tetrahidrokannabinol, tehát THC, másrészt az úgy d-alfa-tokoferil-acetát került a szervezetükbe, amely az E vitamin egyik megjelenési formája.

Utóbbi táplálékkiegészítőként teljesen biztonságos, ugyanakkor az „olajszerű tulajdonságai” összefüggésben állhatnak a megfigyelt tünetekkel, írta közleményében New York állam egészségügyi hivatala.

18 éves, a tüdeje mint egy 70 évesé

Félelmetes volt belegondolni, hogy az a kis kütyü mit tett a tüdőmmel.

Erről beszélt a 18 éves Adam Hergenreder, aki másfél évig e-cigarettázott, mielőtt kórházba került. Az orvosok azt mondták neki, hogy a tüdeje olyan, mint egy 70 évesnek, a rossz szokás pedig majdnem az életébe került.

A fiatalember javarészt nikotinos és marihuánás folyadékokat használt, és nem biztos benne, hogy a tüdeje valaha is újra 100 százalékos állapotba kerül még. Ezzel pedig veszélybe került a sportkarrierje is, félő, hogy soha nem birkózhat újra, mert a szervezete nem bírná a terhelést.

Mint mesélte, eleinte csak azért e-cigizett, mert mindenki más is ezt tette, és nem akar kilógni a sorból. Először a mangós liquidet próbálta ki, aminek elmondása szerint köze nem volt a hagyományos cigarettához, határozottan jó íze volt.

Másfél év alatt erőteljesen rászokott, és képtelen volt lemondani róla. Aztán jöttek a hidegrázások, majd hirtelen a hányás. Három teljes napig, folyamatosan.

Az orvosok eleinte nem tudták mire vélni a betegséget, majd miután beismerte, hogy marihuánás liquidet is szívott, előbb CT-t, majd röntgent csináltak a tüdejéről. Ekkor látták, hogy durván roncsolódott.

Ha tudtam volna, hogy mit tesz a testemmel, akkor soha nem nyúltam volna hozzá. De nem tudtam. Nem tanítottak meg rá

– mondta a férfi.

A legnagyobb baj az, hogy amíg nem tudják, mi okozza az egészet, addig valójában nem is lesz rá gyógymód, és az orvosok is csak találgatni, kísérletezni tudnak a páciensekkel.

Gyerekek élete forog kockán

Az Egyesült Államok Járványügyi Hivatala (CDC) mindenkinek azt tanácsolja, hogy amíg a nyomozás le nem zárul, hagyjanak fel az e-cigaretták használatával. Figyelmeztetnek továbbá, hogy fiataloknak, állapotos nőknek kifejezetten nem ajánlott az e-cigi, továbbá a leszokásra készülőktől is inkább azt kérik, hogy menjenek el meditálni és ne váltsanak az elektromos termékre.

Amerikában egyre nagyobb divatnak örvend a Juuls. Ez egy USB-szerű e-cigaretta, ami tinédzserek körében elképesztően népszerű, mert több ízben is kapható hozzá folyadék, ráadásul tényleg nagyon kicsi, tehát bárhol elfér. Csakhogy mindeközben több százezer gyerek lesz nikotinfüggő anélkül, hogy egyáltalán észrevenné. A hivatalos adatok szerint az USA-ban naponta 2500 kiskorú szívja el az első cigarettáját, közülük több mint 400 rá is szokik a későbbiekben.

Ma megközelítőleg 1,5 millió tinédzser rendszeres e-cigarettafogyasztó. A betegek átlagéletkora pedig 19 év.

Donald Trump amerikai elnök éppen ezért felszólította az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Felügyeletet (FDA), hogy azonnal tiltsák be az ízesített liquideket, mert a szerkezet azok nélkül sokkal kevésbé lesz vonzó a fiatal generáció számára. Kalifornia mindeközben 20 millió dollárt fordít az elektromos cigaretta veszélyeinek ismertetésére – erről írt alá rendeletet hétfőn Gavin Newsom, az Egyesült Államok legnépesebb tagállamának kormányzója.

Az Európai Unióban – így Magyarországon is – egyébként szabályozzák az e-cigarettához tartozó folyadékok nikotinszintjét, ellentétben az Egyesült Államokkal, ahol nincs erre kikötés, és még erősebb dózisú termékeket tudnak legálisan előállítani és értékesíteni.

Amerika ilyen szempontból elég későn lépett, csak 2016-ban tiltották be a fiatalkorúak számára az e-cigaretta vásárlását, de reklámozásuk azóta is engedélyezett. Közben az FDA minden gyártót kötelezett, hogy látható betűkkel tüntesse fel a termékeken az összetevőket, továbbá figyelmeztető jelzést is el kell helyezni a folyadékokon, hogy az függőséget okozhat.

Az e-cigaretta mindeközben egyre népszerűbb az egész világon: míg 2011-ben csak 7 millióan, 2018-ben már 41 millióan használták az eszközt. A piac pedig folyamatosan növekszik, becslések szerint 2021-re 55 millióra emelkedhet az e-cigizők száma. Ha csak addig be nem bizonyosodik róla, hogy jóval halálosabb lehet, mint korábban hitték.