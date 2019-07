A Wizz Air bekerült a legbiztonságosabb légitársaságok közé

Fennállása óta első alkalommal a Wizz Air is felkerült az AirlineRatings.com légitársaságok biztonságosságát értékelő listájára – írja a CNN. A légiközlekedéssel foglalkozó portál fapados társaságokat értékelő listája a következőképpen néz ki:

Flybe

Frontier

HK Express

Jetblue

Jetstar Ausztrália/Ázsia

Thomas Cook

Volaris

Vueling

Westjet

Wizz Air

Értékelték a hagyományos légitársaságokat is, itt a lista élén az ausztrál Qantas áll, amely, 2018 kivételével, 2014 óta mindig megszerzi az első helyet. A többi, top 20-as légitársaság listája: Air New Zealand, Alaska Airlines, All Nippon Airways, American Airlines, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, EVA Air, Finnair, Hawaiian Airlines, KLM, Lufthansa, Qatar, Scandinavian Airline System, Singapore Airlines, Swiss, United Airlines, Virgin.

Kiemelt kép: MTVA/Bizományosi/Oláh Tibor