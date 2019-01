Nem baj, ha bűzlött a vidék, a bejáratott cég kezelheti a fővárosi szennyvíziszapot

Közvetlenül szilveszter előtt még gigaszerződést írt alá a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. az EWC-H Környezetvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel. A feladat az észak-pesti illetve dél-pesti telephelyein keletkező szennyvíziszap napi (Dél-Pesten esetleg kétnaponkénti) elszállítása. A megállapodás szerint évi 80 ezer, összesen öt év alatt 400 ezer tonnát kell elszállítani, ami opcionálisan 30 százalékkal bővíthető, ha az alapmegrendelés nem lenne elég.

Tonnánként 14,5 ezer forint + áfáról szól a közbeszerzési megbízás, ennyi az átvételi egységár idén, ami később az inflációval nőhet. Alsóhangon, tehát csak a 400 ezer tonnás alapmennyiséggel számolva és az inflációt figyelem figyelmen kívül hagyva,

nettó 5,8 milliárd forintért vállalta a munkát a vállalkozó. Ha lehívják a 30 százalékos opciót, akkor a 7,5 milliárd forintnál is több lehet a számla.

Annyi kiderül a szerződésből, hogy nem a teljes összeg gyarapítja majd az EWC-H bevételeit, több alvállalkozót is bevonnak a munkába, a listán szerepel a Tatai Környezetvédelmi Zrt., a Pro-Komposzt Kft., a Fehérvári Téglaipari Kft., a Tatárka Kft. és a BB911 Kft. A 2004-ben alapított EWC egyébként az Opten adatai szerint mindössze öt főt foglalkoztat, nettó árbevétele 2016-ban 3,3 milliárd, 2017-ben 3,2 milliárd forint volt, közben az adózott eredménye jelentősen, 292 millió forintról 552 millióra nőtt.

Nem új versenyző a Fővárosi Csatornázási Műveknél az EWC-H, a Közbeszerzési Értesítő szerint már 2006-ban is vele kötöttek szerződést az észak- és délpesti szennyvíziszap elszállítására, öt évre, igaz, akkor még csak 7100 forintos tonnánkénti áron. A teljesítést szerződésszerűenek ítélték, például a 2010-ben, illetve 2011-ben közzétett dokumentum szerint. 2012-ben egy módosítással továbbra is a céget bízták meg, amíg a közbeszerzés le nem zajlik, és úgy tűnik, azóta is övék a munka.

Bűzlött Hatvan és környéke

A hírekbe azonban nem ezzel került be a cég, hanem egy feljelentésig, sőt nyomozásig eljutott ügy kapcsán, amelyet úgy tálalt a sajtó, hogy bűzlik Hatvan a fővárosi szennyvíz miatt. Mint a Magyar Idők megírta, augusztus 28-án az Egri Járási Hivatalhoz érkezett közérdekű bejelentés arról, hogy ismeretlen eredetű szennyező anyag jelent meg a Hatvan és Lőrinci közigazgatási határán lévő hulladékhasznosító telep mellett. A jelzett helyen, Nagygombos közelében, a Zagyva-híd és a 21-es főút közötti területen bukkantak rá a hatóságok az ismeretlen összetételű, olajos állagú, szúrós szagú, képlékeny masszára a kukoricaföldön. Az érintett terület a Hunviron Kft. telepe mellett található, sokak szerint éppen a társaság a felelős a városban érezhető bűzért.

Nincs gyanúsítottja a hatvani fekáliabűznek Senkit nem hallgattak még ki a rendőrök gyanúsítottként.

A Hunvironban a cégjegyzék szerint 2014 óta szerepel a tulajdonosok között az EWC-H Kft., amely közbeszerzésen indulva szerződést kötött a Fővárosi Csatornázási Művekkel arról, hogy évi 40-50 ezer tonna budapesti szennyvíziszapot a hatvani lerakóban helyeznek el. Innen a következtetés, hogy Hatvan és térsége a főváros szennye miatt szenvedhet. A Hunviron a telephelyen egy pernyehányóból kialakított hulladéklerakót működtet, ahová veszélyes és nem veszélyes hulladék egyaránt érkezik.

Kiemelt kép: Kovács Tamás / MTI