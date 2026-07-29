A királyok borától a kékfrankosig: mennyire ismered a hazai borvidékeket és legendáikat?

Tudod, honnan ered a legenda szerint a bikavér neve vagy hogy hol terem a híres juhfark? Teszteld a tudásod a magyar borvidékekről, ikonikus borfajtáinkról és a hozzájuk kapcsolódó, izgalmas legendákról! Készülj fel egy virtuális pincetúrára, és derítsd ki, hogy igazi szakértője vagy-e a hazai borok világának!

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